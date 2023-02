Serena Bortone diretta su Mara Venier “Non dimentico cosa mi ha fatto”

0 SHARES Condividi Tweet

Serena Bortone racconta un retroscena su Mara Venier e svela cosa ha fatto la conduttrice per lei.

Serena Bortone, la conduttrice di Oggi è un altro giorno nelle scorse ore è stata protagonista di un retroscena che ha dell’incredibile. Pare che la conduttrice del famoso programma tanto amato dal pubblico italiano, abbia fatto una rivelazione inaspettata su Mara Venier che di certo non è passata inosservata. Ma cosa ha riferito?

Oggi è un altro giorno, la conduttrice si racconta a 360°

La conduttrice di Oggi è un altro giorno, si è raccontata nel corso di un’intervista molto interessante concessa a Il Corriere della sera, sbilanciandosi sulla sua vita privata e non solo. Non tutti forse sanno che Serena non si è mai sposata e non ha avuto figli. Ad ogni modo, la conduttrice ha anche parlato del suo lavoro e della conduzione di Oggi è un altro giorno, la trasmissione di cui è al timone da circa tre anni. Dapprima, invece, era al timone di una trasmissione intitolata Agorà, approdando nel pomeriggio di Rai 1 poi con la trasmissione che conduce quotidianamente.

La conduttrice parla anche delle sue colleghe

“Ho incontrato tanto affetto da Mara Venier, Milly Carlucci ed Antonella Clerici. Le regine della Rai ed anche Sabrina Ferilli, sono state molto affettuose con me, quando sono arrivata all’intrattenimento di Rai1. E non lo dimentico, non era dovuto. È stata una cosa carina e inaspettata”. Queste le parole di Serena che ha parlato di come ha affrontato questo cambiamento, passando da Agorà a Oggi è un altro giorno.

La conduttrice e la sua vita privata

Durante l’intervista, poi, la conduttrice ha anche parlato della sua vita privata e sentimentale, dicendosi single e smentendo qualsiasi tipo di flirt con Lorenzo Viotti, il noto direttore d’orchestra 31enne.“Ho avuto due importanti convivenze. Io sono una donna accogliente. Non ho mai sognato l’abito bianco e certamente non ho mai pensato che la mia vita si potesse realizzare attraverso il matrimonio”. Queste le parole di Serena Bortone. “La mia identità non dipende dall’essere madre. Non mi è mai capitato, non l’ho cercato un figlio, non l’ho inseguito. È andata cosi”, ha dichiarato la conduttrice