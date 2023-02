Tv Talk, Serena Bortone diretta contro Amadeus: “Ci sono rimasta molto male”

0 SHARES Condividi Tweet

Serena Bortone intervistata da Massimo Bernardini ha commentato la classifica finale del Festival di Sanremo 2023 rivelando di essere rimasta delusa dal fatto che nessuna artista donna sia arrivata ai primi cinque posti.

Serena Bortone è una conduttrice molto apprezzata e seguita dai telespettatori, e proprio nel corso della giornata di ieri è stata ospite di Tv Talk. Intervista questa nel corso della quale non ha perso l’occasione di lanciare una particolare frecciatina al conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo ovvero Amadeus. Ma esattamente, per quale motivo? Quali sono state le sue parole? Facciamo un po’ di chiarezza.

Serena Bortone ospite di Tv Talk

Ieri, 18 febbraio 2023, è andata in onda una nuova puntata di Tv Talk nel corso della quale il conduttore Massimo Bernardini ha intervistato la collega Serena Bortone. Quest’ultima ha dedicato le puntate delle ultime settimane al Festival di Sanremo, e anche a Tv Talk ha commentato il Festival e ha colto l’occasione per lanciare quella che a molti è sembrata una chiara frecciatina rivolta ad Amadeus. Ma esattamente, per quale motivo? La Bortone ha infatti dichiarato “Ci sono rimasta molto male e l’ho detto molte volte”. Nello specifico le sue parole erano legate al fatto che nella classifica finale del Festival le cinque canzoni arrivate appunto ai primi cinque posti appartenevano tutte ad artisti uomini. E, ha riferito la Bortone, Amadeus avrebbe detto che il motivo era legato al fatto che le donne avevano delle canzoni meno belle. “A questo punto mi auguro che nel 2024 ci siamo cinque donne con cinque canzoni splendide” ha poi aggiunto.

Il commento su Costantino Vitagliano

Serena Bortone ha poi proseguito la sua intervista parlando di Costantino Vitagliano e rivelando cosa ha provato quando si è trovata ad intervistare l’ex tronista di Uomini e Donne. Nello specifico la Bortone ha rivelato che è stato divertente intervistarlo anche se, ha aggiunto “è un personaggio televisivo distante anni luce da quello che sono io”. La conduttrice ha voluto precisare che intervistare Costantino non è stato difficile ma al contrario stimolante. E ha poi aggiunto che è un ragazzo intelligente che la incuriosisce molto.

La gaffe di Massimo Bernardini

Massimo Bernardini, conduttore di Tv Talk, proprio prima di finire l’intervista ha commesso una terribile gaffe. Quale? Quella di scambiare la rete sulla quale Oggi è un altro giorno è solita andare in onda. Il conduttore ha infatti dichiarato, in un primo momento, che la trasmissione condotta dalla Bortone va in onda su Rai 2. E ha poi aggiunto “No che deficiente, va in onda su Rai 1”.