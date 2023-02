Serena Bortone una furia contro Costantino Vitagliano: “Fammi finire di parlare”

0 SHARES Condividi Tweet

Serena Bortone ospita in studio a Oggi è un altro giorno Costantino Vitagliano. Scambio di battute al veleno tra i due. Cosa è accaduto?

A Oggi è un altro giorno, il programma di Serena Bortone nella giornata di ieri è approdato in studio Costantino Vitagliano il quale ha concesso alla conduttrice un’intervista molto interessante. Non sono mancati i momenti di forte tensione e di imbarazzo, frecciate e battute nel corso dell’ospitata dell’ex volto di Uomini e Donne. Proprio Costantino, dopo qualche istante dal suo ingresso in studio ha fatto intendere di non aver gradito il fatto di essere stato annunciato come ex tronista. Ma vediamo nel dettaglio che cosa è accaduto.

Oggi è un altro giorno, Serena Bortone ospita Costantino Vitagliano

Serena Bortone a Oggi è un altro giorno ha ospitato Costantino Vitagliano, il quale come ben sappiamo è stato uno dei protagonisti della trasmissione di Maria De Filippi. L’ex tronista non ha gradito il fatto di essere stato chiamato ex tronista e lo ha fatto ben capire. Ad un certo punto, poi, Serena avrebbe detto “E però è così che si chiamava o forse si chiama ancora non lo so io. Ciao Maria”. E’ stato poi mandato in onda una clip nel programma Festa italiana e poi Costantino avrebbe provocato Serena Bortone dicendo “Posso salutare Caterina Balivo che è sempre un’amica?”.

Scambio di battute al veleno tra Serena e l’ex tronista

A quel punto la conduttrice avrebbe replicato dicendo “Certo salutiamola”. Uno scambio di battute che di certo non sono apparse del tutto innocenti. Ad un certo punto, Costantino si sarebbe anche lasciato sfuggire una parolaccia ed è stato ripreso immediatamente dalla conduttrice. “Non si dicono parolacce dai”. La conduttrice gli avrebbe anche chiesto se fosse vero che da adolescente avesse gettato il suo professore dalla finestra. Costantino avrebbe replicato dicendo “Era caduto“. A quel punto la Bortone avrebbe tentato di difendere la categoria dei professori ma Costantino avrebbe perso la pazienza.“Fammi finire. Io sto dalla parte dei professori perché un po’ di severità ci ha fatto crescere bene. Io dico la mia tu dici la tua”, ha replicato la conduttrice. “E ma fammi rispondere però”, ha replicato ancora l’ex tronista.

Costantino provoca la conduttrice

Insomma, un botta e risposta continuo tra Serena Bortone e Costantino Vitagliano durato per tutta l’intervista. Serena avrebbe così chiesto all’ex tronista cosa lo colpisce di una donna e Costantino avrebbe risposto di stare molto attento ai movimenti delle mani e del corpo. A quel punto Vitagliano avrebbe punzecchiato la conduttrice dicendole “Mi stai accavallando la gamba per quello?“. Immediata la replica della conduttrice che ha risposto dicendo “No, guarda non ho intenzione di sedurti tesoro”. Ennesimo scambio di battute al veleno tra conduttrice e ospite.