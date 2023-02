La vita in diretta, torna Michele Cucuzza ex conduttore del programma che dice: “Matano è geloso”, gelo in studio

0 SHARES Condividi Tweet

Michele Cucuzza torna a La vita in diretta come ospite speciale della puntata del 3 febbraio. Grande emozione per lui.

Alberto Matano ha condotto una nuova puntata de La vita in diretta, il programma che va in onda ogni giorno. Proprio nella giornata di ieri, venerdì 3 febbraio 2023 il conduttore ha avuto un ospite speciale, ovvero Michele Cucuzza, che per chi non lo ricordasse, è lo storico conduttore del programma. Un ritorno davvero speciale per lui che è stato accolto con grande affetto. Ma cosa è accaduto?

Alberto Matano, ospite speciale a La vita in diretta

Alberto Matano nel corso della giornata di ieri, venerdì 3 febbraio 2023 ha ospitato a La vita in diretta lo storico conduttore del programma, ovvero Michele Cucuzza. Un ospite speciale per Matano. “Bentornato in questo studio”, ha detto Matano a Michele che non ha nascosto il fatto di essere tanto emozionato. “Ho fatto questa trasmissione per dieci anni. Prima si chiamava La cronaca in diretta, poi è diventata La vita in diretta: occupava quasi tutto il pomeriggio, durava quattro ore, con la cronaca si era ancora agli inizi. All’epoca non c’erano i social, anche i giovani guardavano molto la televisione”. Queste le parole dello storico conduttore del programma che a distanza di anni ha ritrovato una delle inviate con cui ha lavorato per tanto tempo, ovvero Raffaella Longobardi. Ad un certo punto, Michele rivolgendosi all’inviata più famosa del programma, avrebbe ironizzato dicendo “Matano è geloso”.

Michele Cucuzza, omaggio per lo storico conduttore del programma

Alberto ha voluto poi fare un omaggio a Cucuzza, mandando in onda un video di quelli che sono stati i momenti più belli delle dieci edizioni de La vita in diretta da lui condotte. “La squadra di lavoro di questo programma è una grande famiglia. C’è un bellissimo rapporto tra di noi colleghi e questo arriva anche a casa. E’ anche questo il segreto del successo”, ha aggiunto ancora Michele.

Grande emozione per Cucuzza

Chi ha seguito il programma di Michele Cucuzza sa bene come sia diventato famoso il “Ciao Michele”, il saluto con cui le inviate erano solite aprire i collegamenti e lo stesso è stato fatto nella giornata di ieri. Una puntata speciale quella di ieri, dunque, per Michele Cucuzza, ma anche per Alberto Matano e tutti i telespettatori.