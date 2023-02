Francesca Fagnani senza mezzi termini su Enrico Mentana: “Conduce un programma minore”

0 SHARES Condividi Tweet

Francesca Fagnani, la conduttrice di Belve, pronta a debuttare sul palco dell’Ariston. Poi confessa che il compagno Enrico Mentana non ci sarà.

Francesca Fagnani, la conduttrice di Belve, il famoso e seguitissimo programma di Rai 2 sta per approdare sul palco dell’Ariston. La giornalista e conduttrice sarà al fianco di Amadeus mercoledì 8 febbraio e sarà per lei una grande emozione. In occasione di questo grande appuntamento, la conduttrice ha rilasciato un’intervista molto interessante parlando delle sue sensazioni, emozioni e di come affronterà il palco dell’Ariston.

Francesca Fagnani pronta a debuttare sul palco dell’Ariston a Sanremo

Francesca Fagnani è pronta ad approdare sul palco dell’Ariston mercoledì 8 febbraio al fianco di Amadeus, come co-conduttrice. Nel corso di un’intervista rilasciata a Il corriere della sera, la “belva” ha confessato di temere tanto “quelle scale abbinate al tacco 12, è il combo che uccide”. Ad ogni modo, la conduttrice sembra aver anche riferito di aver ricevuto un consiglio da parte di Drusilla Foer che come sappiamo è stata la co-conduttrice di Amadeus lo scorso anno, ottenendo un grande successo.«Drusilla Foer mi ha detto una cosa molto bella: quando sei su quel palco pensa che lo stai facendo per qualcuno a casa che ti sta guardando e ti vuole bene. Questa immagine mi ha commosso e mi è entrata dentro». Queste le parole di Francesca.

E su Enrico Mentana…

Nel corso dell’intervista poi, la conduttrice e giornalista ha parlato del suo rapporto con Enrico Mentana, il direttore del tg de La 7 con il quale sta insieme ormai da diversi anni.«Durante la settimana conduce quel programma minore che si chiama tg», ha dichiarato la giornalista che ha aggiunto il fatto che non ci sarà a Sanremo.

La Belva interviene sulla questione Zelensky

Sulla questione Zelensky come ospite del Festival di Sanremo, seppur in collegamento la giornalista ha espresso il suo pensiero. «Se io e le altre amiche che saliamo sul palco abbiamo l’opportunità di portare un tema che ci è caro e che sicuramente non sarà legato alla leggerezza delle canzoni — per altro non tutte affrontano temi leggeri — perché mai non dovrebbe parlare il leader di un Paese in guerra che noi sosteniamo? Mi sembra una polemica lunare».