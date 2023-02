I Fatti Vostri, Anna Falchi senza mezzi termini: “Ecco perchè io ho successo e le altre devono faticare”

0 SHARES Condividi Tweet

Anna Falchi nel corso di una recente intervista a Nuovo ha parlato del suo successo a I Fatti Vostri rivelando che il segreto è il poter contare su un buon lavoro di squadra.

Un grandissimo successo è quello che Anna Falchi sta riscuotendo ogni giorno sempre di più a I Fatti Vostri. E proprio nel corso di una recente intervista rilasciata al settimanale Nuovo la conduttrice ha rivelato il motivo per il quale, secondo lei, riesce ad ottenere così tanto successo. Ma, vediamo nello specifico quali sono state le sue parole.

Grandissimo successo per Anna Falchi a I Fatti Vostri

Anna Falchi e Salvo Sottile, uno al fianco dell’altro, conducono I Fatti Vostri ovvero il celebre programma di Rai Due seguito giorno dopo giorno da migliaia di persone. In particolar modo Anna Falchi sta ottenendo un successo molto grande, al punto tale che sembrerebbe essere stata riconfermata anche per la prossima edizione della trasmissione. Intervistata dal settimanale Nuovo la celebre attrice, conduttrice televisiva, ex modella e celebre produttrice cinematografica ha parlato di questo grande successo a I Fatti Vostri affermando che la sua fortuna è sicuramente legata al fatto di poter contare su un ottimo gioco di squadra. Ma non solo, la bellissima oltre che bravissima Anna Falchi ha espresso il suo pensiero rivelando quale secondo lei è il motivo per il quale alcune colleghe si ritrovano a dover faticare di più per ottenere successo.

Le parole di Anna Falchi sul suo successo e sul collega Salvo Sottile

“Le altre devono faticare in solitaria, in fasce orarie non semplici…Io invece non sono mai sola, in un format garantito…”, sono state queste le parole espresse da Anna Falchi che ha poi proseguito esprimendo delle belle parole nei confronti del collega Salvo Sottile al fianco del quale conduce I Fatti Vostri. Nello specifico ha rivelato di provare per lui una grande stima e soprattutto di trovarsi bene al suo fianco. Ha rivelato che insieme si divertono molto, in particolare al gioco dei tre porcellini.

La felicità della conduttrice

Anna Falchi sta quindi vivendo uno splendido momento, ma non solo da un punto di vista professionale ma anche nel privato. Infatti proprio nel corso dell’intervista al settimanale Nuovo ha voluto rivelare, con estrema sincerità, di essere tanto felice al fianco del compagno Walter Rodinò con il quale la storia prosegue nel migliore dei modi. La giornalista di Nuovo le ha quindi domandato se le recenti vacanze le ha trascorse o no insieme al compagno ma la Falchi ha semplicemente risposto rivelando di aver trascorso il Natale in famiglia e di aver continuato anche a lavorare.