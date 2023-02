Sanremo 2023, Chiara Ferragni frecciatina per prendere in giro Elisabetta Canalis

0 SHARES Condividi Tweet

Chiara Ferragni ha condiviso nelle scorse ore un post davanti al mare aggiungendo delle parole che a molti sono sembrate una chiara frecciatina rivolta all’ex velina Elisabetta Canalis.

Una delle protagoniste del Festival di Sanremo 2023 sarà sicuramente Chiara Ferragni il cui arrivo sul palco del Teatro Ariston come co-conduttrice è atteso da milioni di fan. Nello specifico la moglie di Fedez sarà presente sul palco per ben due sere, la prima e l’ultima, ma nel frattempo sta tanto facendo parlare di se a causa di alcune fotografie postate sui social nelle scorse ore. Di preciso una di queste a molti è sembrata una chiara frecciatina rivolta all’ex velina Elisabetta Canalis. Ma esattamente, per quale motivo?

Chiara Ferragni contro Elisabetta Canalis?

Chiara Ferragni è sempre molto attiva sui social, anche adesso che si prepara a vivere una nuova incredibile esperienza ovvero quello di co-conduttrice del Festival di Sanremo. Proprio nelle ultime ore la celebre influencer ha condiviso una particolare fotografia con relativo post che a molti è sembrato un modo per lanciare una frecciatina all’ex velina Elisabetta Canalis. Ma esattamente, di cosa stiamo parlando? La Ferragni ha condiviso una fotografia davanti al mare e ha aggiunto tali parole: “La mia Liguria”. Chi segue Sanremo ricorderà sicuramente che questa è stata la frase pronunciata lo scorso anno nel corso delle varie serate proprio dalla Canalis finita per tale motivo al centro di una grossa polemica. Il motivo? Prima di tutto la Canalis non è ligure ma sarda, ma soprattutto quello che ha fatto infuriare i telespettatori è stato il fatto che la Canalis sponsorizzasse la Liguria non direttamente da questa splendida terra ma con alle sue spalle Los Angeles. Per tutti questi motivi quindi sono stati molti gli utenti che hanno pensato che in realtà il post condiviso dalla Ferragni fosse una frecciatina rivolta all’ex velina.

Grande attesa per Chiara Ferragni sul palco del Teatro Ariston

Intanto Chiara Ferragni ogni giorno sempre più si prepara a calcare uno dei palchi più importanti d’Italia. Proprio ieri è arrivata a Sanremo dopo aver salutato i suoi piccoli Leone e Vittoria. E se nelle immagini condivise al mattino dal marito Fedez la bella Chiara è apparsa in pigiama e un po’ spettinata ecco che in seguito al suo arrivo a Sanremo il suo look è cambiato tanto. La nota influencer ed imprenditrice digitale ha infatti condiviso su Instagram un look davvero tanto sexy. E nello specifico stiamo parlando di una fotografia in cui indossava un pantalone nero aderente e un top tanto scollato da lasciare la pancia scoperta.

Le critiche degli haters

Il look sfoggiato dalla Ferragni non è piaciuto a tutti, ed infatti sono stati molti gli haters che hanno commentato negativamente rivolgendo alla bellissima Chiara delle dure critiche. Ad esempio vi è stato un utente che ha scritto “Ma sai che non ti valorizza/dona? Si, lo sai. Non puoi non saperlo“, ma anche un altro che invece ha commentato “Non mi piace, non ti sta bene, ma chi ti veste ce l’ha l’occhi?“.