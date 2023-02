Cecilia Rodríguez e Ignazio Moser si sono lasciati, cosa sta accadendo

0 SHARES Condividi Tweet

Stando a quanto emerso nelle ultime ore Cecilia Rodríguez e Ignazio Moser sembrerebbero aver scritto la parola fine alla loro storia d’amore in seguito ad un tradimento del ciclista scoperto per caso dalla sorella di Belen.

E’ arrivata come un vero e proprio fulmine a ciel sereno, nelle scorse ore, la notizia secondo la quale Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sarebbero detti addio a pochi mesi dal matrimonio. Ma esattamente, per quale motivo? Cosa avrebbe provocato la fine della loro bellissima storia d’amore?

Ignazio Moser e Cecilia Rodríguez si sono detti addio?

Ignazio e Cecilia si sono conosciuti all’interno della casa del GF Vip 2 dove entrambi hanno partecipato come concorrenti nel 2017. Quella che inizialmente è nata come una bella amicizia si è poi trasformata in amore, tanto che la sorella di Belen ha deciso di lasciare il fidanzato Francesco Monte per poter vivere la sua vita al fianco del bellissimo Ignazio. Da quel momento hanno vissuto sempre uno al fianco dell’altro e si sono sempre dimostrati felici e innamorati tranne lo scorso anno quando a causa di una crisi passeggera hanno vissuto qualche settimana lontani. In seguito però i due sono riusciti a chiarirsi e a tornare insieme per vivere il loro amore. Alcuni mesi fa Ignazio ha fatto alla sua Cecilia una bellissima proposta di matrimonio e proprio la sorella minore di Belen alla proposta in questione ha risposto di si portando poi fiera al dito un bellissimo anello di fidanzamento. Oggi però l’idillio sembrerebbe essersi rotto, e addirittura nelle ultime ore si sta tanto parlando della loro separazione e dell’annullamento del matrimonio a causa di un tradimento.

I motivi della presunta rottura tra Ignazio e Cecilia

Nello specifico stando a quanto emerso nelle ultime ore, e di preciso secondo quanto rivelato dalla pagina Instagram di The Pipol Gossip, Cecilia e Ignazio sembrerebbero essersi detti addio a causa di un tradimento di Ignazio che Cecilia avrebbe scoperto per caso. Una terribile scoperta a causa della quale la Rodriguez sembrerebbe aver deciso di scrivere la parola fine alla sua storia con Ignazio mandandolo via dalla casa in cui vivevano insieme.

L’indizio social

I due al momento hanno scelto di non commentare la notizia preferendo quindi la strada del silenzio. Ma in realtà proprio Cecilia sembrerebbe aver mandato un indizio sui social ai suoi followers. Di cosa stiamo parlando? Cechu proprio nelle scorse ore ha condiviso una fotografia con la mano sinistra in bella vista. La stessa mano in cui fino a pochi giorni fa era presente l’anello di fidanzamento che la stessa sfoggiava con grande entusiasmo. Oggi invece nella mano in questione non è presente nessun anello, segno che forse il gossip emerso nelle scorse ore potrebbe essere reale.