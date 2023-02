Alessandro Cecchi Paone: “Ecco cosa sono i Maneskin”, la sua risposta alle accuse di essere solo un fenomeno mediatico

0 SHARES Condividi Tweet

I Maneskin finiscono ancora al centro dei feroci critiche dopo il finto matrimonio. Un lettore scrive una lettera ad Alessandro Cecchi Paone, quest’ultimo difende la band.

I Maneskin sicuramente in questi ultimi anni hanno riscosso un grandissimo successo e su questo non c’è proprio alcun dubbio. Dopo la vittoria al Festival di Sanremo due anni fa e la vittoria all’Eurovision Song Contest, il gruppo ha continuato a collezionare successi, con i loro brani e con i concerti tenuti in ogni parte del mondo. Ad ogni modo, nell’ultimo periodo i Maneskin sono finiti al centro delle critiche. Ma per quale motivo? Il gruppo nei giorni scorsi ha presentato il nuovo album, intitolato Rush! ma c’è stato un evento che non ha proprio convinto. Ci riferiamo al finto “matrimonio”. Molti hanno criticato la band, anche pesantemente. Ma facciamo un pò di chiarezza e cerchiamo di capire che cosa è accaduto.

I Maneskin al centro delle critiche dopo il finto matrimonio

I Maneskin nell’ultimo periodo sono finiti al centro delle critiche. La band nei giorni scorsi ha presentato il nuovo album chiamato Rush! e pare che con l’occasione abbiano messo in scena un finto matrimonio, con tanto di celebrazione e inviti. Da quel momento il gruppo è finito al centro delle critiche e molti hanno visto questo finto matrimonio un’uscita mediatica che si poteva anche evitare.

Un lettore scrive ad Alessandro Cecchi Paone, quest’ultimo prende le difese della band

Un lettore di Nuovo tv, ha voluto esprimere il suo pensiero e lo ha fatto scrivendo una lettera alla rubrica curata da Alessandro Cecchi Paone.“Secondo me sono solo un fenomeno mediatico, per far colpo sulla gente si lanciano continuamente in provocazioni come denudarsi sul palco”. Queste le parole del lettore, alle quali non ha potuto non replicare il giornalista.“Non sono certo i primi, pensate ai gruppi inglesi, o anche nel pop, a Madonna che ha esordito con video considerati scandalosi e che su questa linea sta insistendo anche nelle nuove uscite”. Queste le parole di Alessandro Cecchi Paone che ha voluto così prendere le difese della band.

La band pronta a tornare al Festival di Sanremo come ospiti

I Maneskin intanto sono pronti a tornare in tv e nello specifico sul palco dell’Ariston in occasione del Festival di Sanremo. E’ stato proprio Aamadeus ad annunciare la partecipazione della band come ospiti della kermesse canora più importante d’Italia.“Per me Sanremo è fortemente legato a questi ragazzi, che hanno fatto qualcosa di eccezionale negli ultimi anni”. I Maneskin saranno ospiti del Festival il prossimo giovedì 9 febbraio.