Ilary Blasi in Tribunale, le parole del suo avvocato: “In che mani siamo”

Ilary Blasi si presenta in Tribunale per l’udienza sui Rolex e la sua borsa non passa inosservata. Sapete quanto costa?

La nota conduttrice Ilary Blasi non riesce proprio a passare inosservata e proprio nelle scorse ore è stata piuttosto sotto i riflettori. L’ex moglie di Francesco Totti infatti, è arrivata all’udienza sui Rolex vestita completamente di nero ma ciò che non è passato inosservato è stato l’accessorio indossato che ha scatenato tanta curiosità. Proprio durante l’udienza Ilary ha rivisto Francesco dopo diversi mesi tra l’altro. Ma facciamo un pò di chiarezza.

Ilary Blasi al Tribunale di Roma con look sobrio ma elegante

Ilary Blasi non è proprio riuscita a passare inosservata all‘udienza al Tribunale di Roma sui Rolex. Per l’occasione, la conduttrice ha scelto un outfit sobrio ma comunque elegante. Si è presentata vestita di nero, occhiali da sole, capelli sciolti e solo un filo di trucco. Il dettaglio che non è passato inosservato è stato il seguente, ovvero una bellissima borsa color verde acqua. Si tratta di una borsa di gran lusso, ovvero una Kelly di Hermes che ha catturato l’attenzione dei tanti presenti in Tribunale e non solo. Tutti si sono chiesti quanto possa costare la borsa indossata da Ilary.

L’accessorio di Ilary non passa inosservato, ecco quanto costa la borsa di gran lusso Kelly di Hermes

Ebbene, sembra che la Kelly color verde acqua della conduttrice abbia un costo che va dagli 8 ai 10 mila euro, ma il costo potrebbe anche arrivare a 30 mila euro nel caso di vendita successiva. Nonostante il costo non proprio alla portata di tutti, è una borsa piuttosto ambita e non è proprio tanto facile trovarla, soprattutto il colore di Ilary che sarà molto di tendenza per la prossima primavera 2023.

Francesco e Ilary si rivedono dopo tanto tempo

Ad ogni modo, è stata questa un’occasione in cui i due ex si sono rivisti dopo diversi mesi. Al termine dell’udienza poi, i due hanno lasciato il Tribunale a bordo delle loro auto. Non sappiamo se abbiano trovato un accordo, ma le uniche informazioni che abbiamo sono le parole dell’avvocato Alessandro Simeone che è il legale di Ilary. Quest’ultimo avrebbe detto “Siamo nelle mani dei giudici“. Il legale di Francesco Totti, invece, Antonio Conte non avrebbe riferito nulla. La vera udienza, quella più importante sarà a marzo quando Ilary e Francesco affronteranno il tema della separazione.