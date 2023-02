Barbara Palombelli diretta su Edoardo Donnamaria “Cosa penso di lui al Gf vip”

0 SHARES Condividi Tweet

Barbara Palombelli ospite a TvTalk su Rai 3 ha parlato di Edoardo Donnamaria e del suo percorso all’interno del reality il Grande fratello vip.

Barbara Palombelli, la conosciamo tutti per essere la conduttrice di Forum e non solo. Ad ogni modo, in questi giorni la nota conduttrice e giornalista si è espressa su Edoardo Donnamaria, il gieffino che attualmente è recluso all’interno della casa più spiata d’Italia. I due si conoscono molto bene, visto che Edoardo è una delle presenze fisse di Forum, il programma da lei condotto. Ma cosa ha riferito nel dettaglio la Palombelli?

Barbara Palombelli parla di Edoardo Donnamaria al Gf vip

Barbara Palombelli, la nota conduttrice di Forum in questi giorni è stata ospite a Tv Talk su Rai 3 rilasciando un’intervista molto interessante parlando del percorso di Edoardo Donnamaria al Grande fratello vip. Come già abbiamo avuto modo di anticipare, i due si conoscono molto bene, visto che lavorano all’interno dello stesso programma, Forum, ormai da tanti anni. La giornalista, dopo aver ascoltato il commento di una opinionista presente in studio che ha parlato di Edoardo, ha colto la palla al balzo ed ha detto ciò che pensa di lui. Secondo Barbara, Edoardo all’interno della casa sta avendo un grande successo anche per via dell’esperienza che ha fatto a Forum.

Le parole della conduttrice sul gieffino

“Il successo di Edoardo Donnamaria al GF Vip si deve alla lunghissima gavetta che ha fatto a Forum, perché è riuscito, in queste settimane e ormai mesi di reality, a spaccare il capello in quattro e poi in quattordici e poi in venticinque, che è quello che facciamo noi sulle relazioni amorose”. Queste le parole della conduttrice su Edoardo, andandoci giù anche in modo piuttosto pesante parlando della storia con Antonella Fiordelisi.

La frecciatina alla storia d’amore tra Edoardo e Antonella

“Lui ha talmente imparato bene che sta vivendo una relazione amorosa che ogni giorno comporta una rissa e che comporterebbe una sentenza”. Insomma, la conduttrice ha tirato in ballo anche questo aspetto del percorso di Edoardo, non sappiamo se per far capire di non essere felice di questa relazione tra i due.