Francesca Fagnani avverte Amadeus: “Al Festival mi comporterò così”

Francesca Fagnani è pronta a debuttare sul palco dell’Ariston in occasione del Festival di Sanremo 2023. Ecco le parole della conduttrice a pochi giorni dall’inizio della kermesse.

Francesca Fagnani è pronta ad affiancare Amadeus al prossimo Festival di Sanremo che inizierà tra pochi giorni ed esattamente martedì 7 febbraio. La “belva”, si è lasciata andare ad un’intervista molto interessante parlando di questa esperienza che si appresta a vivere, raccontando quelle che sono le sue emozioni e le sue paure. Ma cosa ha dichiarato nel dettaglio?

Festival di Sanremo, Francesca Fagnani pronta a fare il suo debutto

Francesca Fagnani affiancherà Amadeus in occasione del prossimo Festival di Sanremo che avrà inizio il prossimo martedì 7 febbraio. La conduttrice sarà però sul palco dell’Ariston in occasione della seconda serata, ovvero mercoledì 8 febbraio. A pochi giorni dall’inizio di questa avventura, Francesca ha rilasciato un’intervista all’Ansa raccontando come sta vivendo questi giorni di attesa.“L’attesa? Beh, pensare all’Ariston come a una passeggiata divertente, è pura utopia”, ha rivelato la conduttrice. Quest’ultima, nel corso della chiacchierata si è anche definita

Le emozioni della “belva”, le ansie e paure

“Tenace, un pò egoista, mi dispiace per me e tignosetta, come mi ha detto una volta Asia Argento”. La conduttrice di Belve, il programma tanto amato dai telespettatori italiani che ha avuto un grandissimo successo in questi anni, ha poi confessato che effettivamente c’è un “carico di emotività, per un evento che monopolizza l’attenzione del Paese”. Ma non finisce qui, visto che la conduttrice avrebbe poi ammesso di farsi spesso la domanda “Sarò all’altezza? Ma è un’emozione molto bella, positiva. Lo vivo come un riconoscimento del lavoro fatto”.

Poi la stoccata al compagno

La conduttrice non ha svelato i temi che affronterà sul palco. E sul compagno Enrico Mentana? La conduttrice ha ammesso che non sarà in platea perchè continuerà il suo lavoro a La 7, conducendo il Tf. “Durante la settimana conduce quel programma minore che si chiama tg. È giusto che resti a fare il telegiornale”. I due sono molto innamorati e stanno insieme da diversi anni, ad ogni modo, nonostante si tratti di un appuntamento importante per Francesca, il direttore del Tg di La7 continuerà a fare il suo lavoro.