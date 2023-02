Maurizio Costanzo non usa giri di parole su Fedez che ha riso su Emanuela Orlandi: “Cosa spero che avvenga”

0 SHARES Condividi Tweet

Il rapper Fedez è finito ancora al centro delle critiche e delle accuse per la risata su Orlandi. Interviene anche Maurizio Costanzo che ammette “Non è stato piacevole”.

Il noto rapper Fedez nei giorni scorsi pare che abbia scatenato una grossa polemica molto probabilmente per una battuta che ha pronunciato su Emanuela Orlandi. Quest’ultima è la giovane scomparsa il 22 giugno 1983 a Roma e sulla cui scomparsa la giustizia vaticana ha deciso di riaprire le indagini ultimamente. Ma cosa ha detto il rapper? Sembra che durante una puntata del podcast Muschio Selvaggio, Fedez si sia lasciato andare ad una risata parlando proprio della giovane. Questo suo atteggiamento non è affatto piaciuto e molti telespettatori se la sono presa. In questa vicenda è intervenuto anche Maurizio Costanzo.

Fedez, la sua risata su Emanuela Orlandi fa infuriare il pubblico da casa

Fedez nei giorni scorsi ha fatto un pò arrabbiare per quanto accaduto durante una puntata del podcast Muschio Selvaggio. Pare che si stesse parlando di Emanuela Orlandi, la giovane con la fascetta comparsa il 22 giugno 1983 a Roma. Su questa misteriosa scomparsa la giustizia vaticana ha deciso di riaprire le indagini. Ad ogni modo, durante questa puntata di Muschio Selvaggio il rapper si sarebbe lasciato andare ad una risata di troppo che non è piaciuta ai telespettatori.

Un telespettatore contro il rapper scrive una lettera a Maurizio Costanzo

Uno dei tanti telespettatori pare che abbia deciso di lamentarsi, scrivendo una lettera alla rubrica curata da Maurizio Costanzo su Nuovo. Il telespettatore in questione avrebbe fatto una domanda al noto conduttore e giornalista. “Io con i miei soldi dovrei pagare un personaggio simile?“, facendo riferimento ovviamente a Fedez. Non è tardata ad arrivare la risposta di Maurizio Costanzo il quale ha detto “Non è stato piacevole vederlo ridere con Luis Sal”.

La replica del conduttore e giornalista

Insomma, come abbiamo avuto modo di anticipare, la risata di Fedez non è proprio andata giù a nessuno dei presenti. Il rapper ha fatto infuriare il pubblico anche una frase detta durante il podcast e rivolta sempre alla giovane scomparsa a Roma nel 1983 quando aveva soltanto 15 anni. “Beh, innanzitutto possiamo dire che non l’hanno trovata. Scusate non fa ridere”. Per questa frase poi, lo stesso Fedez si è scusato con il fratello della giovane chiamandolo personalmente il giorno dopo. “So che si è scusato. Speriamo che in futuro non commetta altre simili leggerezze”, avrebbe detto Maurizio Costanzo.