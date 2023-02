Federica Pellegrini: “Le storie di C’è posta per te vere? Vi dico io come stanno le cose”

0 SHARES Condividi Tweet

Federica Pellegrini ospite a C’è posta per te insieme al marito. La nuotatrice risponde a chi sostiene che le storie siano finte.

Federica Pellegrini ed il marito Matteo Giunta, sono stati ospiti della puntata di C’è posta per te andata in onda ieri sera, sabato 4 febbraio 2023. Durante la messa in onda della puntata, che è stata come sempre un grandissimo successo, un utente social che segue la campionessa, pare che la abbia scritto un messaggio, mettendo in discussione la veridicità del programma e sostenendo che le storie siano finte. La nuotatrice non ha potuto soprassedere ed ha risposto per le rime. Ma cosa ha detto la Pellegrini?

C’è posta per te, ospite in studio Federica Pellegrini e il marito Matteo Giunta

Federica Pellegrini e Matteo Giunta, il marito, sono stati ospiti della puntata di C’è posta per te che è andata in onda ieri sera, sabato 4 febbraio 2023. E’ stato proprio durante la messa in onda della puntata che un follower della nuotatrice le ha scritto un messaggio. “A me sembra che sia tutto così finto”, avrebbe scritto l’utente. Immediatamente è arrivata la replica della nuotatrice che ha replicato a muso duro.

Un utente sostiene che sia tutto finto, arriva la replica della campionessa

“Ti sembra che sia tutto finto? Non è così, ti posso assicurare che non c’è niente di finto ed è tutto reale“, questa la replica della Pellegrini. Le parole della nuotatrice sono stati poi confermate anche da un’utente che anche in passato era stata a C’è posta per te. “Vi posso assicurare per mia esperienza personale che è tutto vero ed è tutto stupendo e speciale, da Maria al programma, dagli ospiti all’organizzazione e all’accoglienza“. Va detto che effettivamente ci sono delle storie e soprattutto protagonisti che risulta difficile pensare che possano fingere. Se così fosse, si tratterebbe davvero di attori da Oscar e questo ci fa solo capire che in realtà le storie sono vere ed i protagonisti non attori, ma persone comuni che scrivono a Maria De Filippi in cerca di aiuto.

Critiche alla nuotatrice per la sua ospitata

Ad ogni modo, sul profilo di Federica sono anche arrivate delle critiche. Qualcuno l’avrebbe criticata per la sua ospitata. “Che tristezza, da campionessa a comparsa in programmi culturali”, avrebbe scritto un utente. Anche in questo caso, la Pellegrini ha replicato scrivendo “E le altre due volte che sono stata ospite e nuotavo? Cosa cambia?”.