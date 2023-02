Che Dio ci aiuti, Elena Sofia Ricci rompe il silenzio sul suo possibile ritorno

0 SHARES Condividi Tweet

Che Dio ci aiuti, l’attrice protagonista indiscussa della fiction Elena Sofia Ricci rompe il silenzio sul possibile ritorno.

Che Dio ci aiuti è una fiction di grande successo che per tanti anni è andata e continua ad andare in onda su Rai 1. Il pubblico italiano si è tanto appassionato alle dinamiche di questa fiction ed anche ai vari personaggi e per questo motivo ha parecchio sofferto quando Elena Sofia Ricci ha annunciato il suo ritiro. L’attrice è stata sicuramente la protagonista indiscussa della fiction di Rai 1 e su questo non c’è proprio alcun dubbio. Adesso, molti telespettatori si chiedono quando e se Elena Sofia Ricci farà ritorno nella fiction. A parlare è stata proprio lei, la quale ha parlato qualche giorno fa.

Che Dio ci aiuti, l’addio di Elena Sofia Ricci

Come abbiamo avuto modo di anticipare, il pubblico di Rai 1 che da anni segue la fiction Che Dio ci aiuti, è rimasto parecchio male dopo l’abbandono dell’attrice, che era stato però tanto annunciato. Sicuramente Elena Sofia Ricci è una grande artista, la quale vanta una carriera di grande successo, a cominciare da I Cesaroni a finire a ruoli più impegnativi. Adesso, l’attrice è pronta a tornare in onda con una nuova fiction, ancora una volta targata Rai, ovvero Fiori sopra l’inferno in partenza il prossimo 13 febbraio.

L’attrice al Festival di Sanremo per promuovere la nuova fiction

In occasione del Festival di Sanremo, l’attrice salirà sul palco dell’Ariston per promuovere questa fiction. . “Perdo sempre qualche chilo per l’emozione”, ha riferito l’attrice parlando della sua prossima partecipazione al Festival come ospite. In questi giorni ha anche rilasciato un’interessante intervista a Nuovo tv, parlando anche della fiction di grande successo alla quale ha preso parte per tanti anni.

L’attrice potrebbe tornare a Che Dio ci aiuti, ecco le sue parole

“Chissà che non faccia qualche sorpresa. Che Dio ci aiuti è nel mio cuore”, ha riferito l’attrice consapevole del fatto che il pubblico sia rimasto molto male per il suo addio. Nel corso dell’intervista, l’attrice ha poi parlato della nuova fiction e del personaggio da lei interpretato, ovvero Teresa Battaglia, la commissaria di polizia esperta di profilazione.“Teresa Battaglia è un personaggio straordinario”, ha confessato l’attrice.