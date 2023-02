Totti al veleno: “I rolex erano miei e questa è la prova”

0 SHARES Condividi Tweet

Totti e Ilary si sono incontrati dopo diversi mesi ma in un’aula di Tribunale, per la vicenda dei Rolex. Ma di chi sono questi lussuosi orologi?

Francesco Totti e Ilary Blasi si sono rivisti dopo diversi mesi, in un’aula di Tribunale. Ebbene si, sembra proprio che nonostante i loro rapporti non siano più quelli di una volta, ma più distesi, i due non vogliano proprio soprassedere e continuano la loro battaglia legale. Nella giornata di venerdì 3 febbraio, i due ex si sono incontrati in Tribunale per l’udienza relativa ai Rolex. Nessuno dei due vuole cedere a questa parte così tanto esosa del loro patrimonio, ovvero i Rolex e le borse firmate. Ma cosa è accaduto in Tribunale?

Francesco Totti e Ilary Blasi si incontrano in Tribunale per il Rolex-gate

Francesco Totti e Ilary Blasi dopo mesi si sono incontrati in Tribunale lo scorso 3 febbraio, in occasione della terza udienza per il divorzio, in attesa di quella finale che si terrà il prossimo 14 marzo. Ebbene, in questa occasione sarebbero emersi nuovi dettagli sul cosiddetto Rolex-gate di cui ormai da mesi si parla e che sta appassionando l’Italia intera.

La prova dei cinturini per fare luce su questa vicenda degli orologi

Ma questi orologi così tanto preziosi di chi sono? Di Francesco così come lui reclama, o della conduttrice de L’Isola dei famosi? Non abbiamo ancora certezza alcuna, ma stando a quanto riportato da Repubblica, per cercare di mettere un punto a questa situazione, verrà effettuata la “prova dei cinturini”. Sarà, dunque, misurata l’ampiezza dei misurini di questi orologi per capire chi li abbia portati al polso, se Ilary o Francesco. Qualora la dimensione dovesse essere femminile, vorrà dire che gli orologi effettivamente sono di Ilary, nonostante Francesco continui a ribadire che sono i suoi.

Totti smentisce la prima versione sulle borse

E per quanto riguarda le borse? Anche in questo caso c’è il massimo riserbo e mistero. Totti ha ammesso di aver nascosto la scorsa estate le borse di Ilary, per cercare di scambiarle con i Rolex che la conduttrice aveva portato con se dopo la separazione. Durante la prima udienza per la separazione, l’ex capitano della Roma avrebbe smentito questa versione, dicendo di non aver mai rubato le borse. Ilary, non ha mai cambiato versione ne sulle borse ne gli orologi, sostenendo che sia gli uni che le altre sono stati dei regali per lei da parte di Francesco.