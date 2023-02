Pago e Serena di nuovo insieme, lei senza mezzi termini: “Ecco perchè sono tornata con lui”

0 SHARES Condividi Tweet

Pago e Serena Enardu sono stati ospiti a Verissimo, nel salotto di Silvia Toffanin. L’ex tronista ha ammesso di aver sempre amato il cantante, nonostante siano stati due anni lontani.

Lo avevano già annunciato sui social ma adesso è ufficiale, Serena Enardu e Pago sono tornati insieme e sarebbero pronti a fare un grande passo in avanti. Due anni fa avevano deciso di lasciarsi, mentre adesso sono pronti a riprovarci, con una consapevolezza diversa. I due sono stati ospiti nella giornata di ieri a Verissimo e si sono raccontati a 360°. Ma cosa hanno riferito?

Pago e Serena Enardu ospiti a Verissimo da Silvia Toffanin

Pago, il famoso cantante e la sua fidanzata, l’ex tronista di Uomini e Donne Serena Enardu sono stati ospiti nel salotto di Verissimo nella giornata di ieri dove hanno confermato il ritorno di fiamma. I due si sono lasciati oltre due anni fa e sono stati lontani per tanto tempo, poi la scorsa estate il riavvicinamento. “Ho chiesto ai miei amici e famigliari di non dirmi nulla qualora lo vedessero o sentissero”, ha raccontato Serena parlando della fine della loro storia d’amore.

L’ex tronista ammette di essere stata sempre innamorata di lui, ecco come si sono riavvicinati

L’ex tronista avrebbe confessato però di aver sempre amato Pago e che fortunatamente il destino li ha fatto incontrare di nuovo e da quel momento non si sono più lasciati. I due si sarebbero rivisti qualche mese fa, in occasione della partenza di Tommaso il figlio di Serena, per un’esperienza di un anno all’estero. Pago, avendolo saputo ha voluto salutare il piccolo Tommaso andando direttamente a casa di Serena. Quest’ultima avrebbe ammesso di aver fatto in modo di non incontrarlo ma le cose sarebbero andate diversamente.”Mi è saltato il cuore in gola quando l’ho visto”, ha confessato l’ex tronista.

I due pronti a convolare a nozze?

Insomma, dopo quell’incontro i due hanno capito di essere ancora innamorati.”Serena era nei miei pensieri ma non volevo ricaderci e ho detto vado via perchè non vuole fare un danno”, ha spiegato il cantante. Così, dallo scorso agosto i due stanno insieme e nella loro mente ci sarebbe un progetto di vita insieme. «Noi vogliamo semplicemente festeggiare questo amore che dura da 10 anni e che ne ha passate davvero tante», ha concluso Pago.