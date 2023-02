Alberto Matano torna a parlare di Lorella Cuccarini: “Quello che è successo tra di noi”

0 SHARES Condividi Tweet

Alberto Matano in attesa di condurre una settimana de La vita in diretta da Sanremo ha rilasciato un’importante intervista. Ecco i suoi progetti futuri, poi la frase su Lorella Cuccarini.

Alberto Matano in questi anni è diventato uno dei conduttori più amati della televisione italiana. Al timone della trasmissione La vita in diretta, il giornalista ed volto del Tg1 è pronto ad affrontare una settimana davvero speciale, ovvero quella del Festival. Nell’attesa ha rilasciato un’intervista molto interessante al Messaggero raccontando i suoi progetti futuri e come si appresta a trascorrere questa settimana davvero speciale.

Alberto Matano pronto per la settimana del Festival di Sanremo

A partire da domani, lunedì 6 febbraio Alberto Matano sarà pronto a condurre La vita in diretta direttamente da Sanremo, in attesa dell’inizio della kermesse più importante d’Italia, martedì 7 febbraio. Così come ha raccontato lo stesso Alberto nel corso di un’intervista rilasciata in questi giorni al Messaggero, il conduttore continuerà ad essere al timone del programma pomeridiano di Rai 1 ma da uno studio diverso.

Il conduttore de La vita in diretta pronto per un programma serale

Ad ogni modo, nel corso dell’intervista lo stesso ha parlato di se, dei suoi gusti, delle sue passioni, della sua vita privata e dei progetti futuri. Matano si dice pronto per una prima serata, dopo quattro anni di conduzione pomeridiana con La vita in diretta. «Non ho il tempo di pensare a un formato, ma sono prontissimo», ha dichiarato l’ex volto del Tg1.«Me lo immagino sicuramente all’insegna dell’intrattenimento e dell’evasione, ma anche con un po’ di sostanza. Diciamo che penso a qualcosa che in Italia ancora non c’è. Mi piacciono Jimmy Fallon e Anderson Cooper, ma non ho mai avuto modelli. E il fatto che adesso ci sia qualcuno che “Wanna Be Matano” lo trovo molto divertente», ha aggiunto Matano parlando di questo programma ipotetico che gli piacerebbe condurre.

E su Lorella Cuccarini…

Inevitabilmente nel corso dell’intervista si è poi finiti a parlare di quanto accaduto con Lorella Cuccarini, che tra l’altro sarà presente a Sanremo per la serata dei duetti insieme ad Olly. «Ci siamo già visti a Roma, io in auto, lei sul marciapiedi. Abbiamo fatto così con le mani. Cos’è successo tra noi? Non l’ho ancora capito».