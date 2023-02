Domenica in, Mara Venier una furia contro il suo ospite: “Non ti permettere”, nessuno parla più

0 SHARES Condividi Tweet

Mara Venier sbotta a Domenica in contro il suo ospite che fa una battuta sui napoletani. La conduttrice lo riprende in diretta.

La puntata di Domenica in andata in onda oggi domenica 5 febbraio 2023 è stata piuttosto interessante sotto diversi punti di vista. La conduttrice Mara Venier ad un certo punto ha perso la pazienza con un ospite e la sua reazione non è passata inosservata. Ma cosa è accaduto nel dettaglio?

Domenica in, tensione in studio tra la conduttrice e il suo ospite

Nella giornata di oggi è andata in onda una nuova puntata di Domenica in, il programma pomeridiano condotto da Mara Venier. Ebbene, la conduttrice ha ospitato nel suo studio diversi ospiti, soprattutto cantanti che hanno scritto la storia della musica italiana, in vista dell‘inizio del Festival di Sanremo 2023 il prossimo martedì 7 febbraio. Tra le grandi glorie della musica italiana, Mara non ha potuto non ricordare Mia Martini. Ad un certo punto, Adriano Aragozzini avrebbe raccontato un aneddoto sulla cantante che non è affatto piaciuto alla conduttrice che è andata su tutte le furie. “Gli artisti napoletani furono vergognosi”, avrebbe detto Aragozzini e proprio le sue parole hanno fatto arrabbiare Mara Venier.

Un ospite nel ricordare Mia Martini fa arrabbiare Mara Venier

“Non ti permettere di parlare così degli artisti napoletani”, ha dichiarato Mara piuttosto rrabbiata. Aragozzini avrebbe raccontato quanto accaduto anni fa, quando organizzò un tour con tutti i cantanti di Sanremo compresa Mia Martini che all’epoca era in gara. Stando al racconto di Adriano, molti si comportarono davvero male nei confronti di Mia e molti non presero addirittura l’aereo proprio per la nomea di cui la Martini era vittima. “Ma lo squallore era di certi artisti napoletani che giravano con corni e ferri di cavallo nelle giacche, che vergogna“.

Mara prende le difese dei napoletani

La conduttrice avrebbe deciso di intervenire e prendere le difese dei napoletani.“Non dire cose del genere perché io amo gli artisti napoletani, amo Napoli e conosco il grande cuore dei napoletani. Non è possibile che ci siano artisti e persone che fanno cose del genere. Non posso pensare che qualcuno abbia fatto un roba del genere”. Insomma, si è respirata un pò di tensione in puntata a Domenica in.