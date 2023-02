Iva Zanicchi nella bufera: “Basta, sta sempre in tv”, Maurizio Costanzo diretto: “Ecco cosa possiamo fare noi”

0 SHARES Condividi Tweet

Iva Zanicchi continua ad essere al centro delle critiche e finisce sotto accusa. Un telespettatore chiede il parere di Maurizio Costanzo.

Iva Zanicchi continua ad essere al centro delle critiche dopo quanto accaduto nelle scorse settimane, soprattutto dopo la sua partecipazione a Ballando con le stelle. La cantante è stata sostanzialmente criticata da molti utenti social anche per il linguaggio da lei utilizzato, considerato scurrile e non proprio pulito. Proprio in questi giorni un telespettatore ha scritto una lettera a Maurizio Costanzo che cura una rubrica su Nuovo, parlando proprio di Iva Zanicchi e chiedendo il suo parere.

Iva Zanicchi spesso presente in tv, un telespettatore scrive a Maurizio Costanzo

Iva Zanicchi continua a dividere l’opinione pubblica e se da una parte c’è chi la sostiene, dall’altra in molti continuano a criticarla. In questi giorni un telespettatore ha scritto a Maurizio Costanzo parlando di Iva Zanicchi e chiedendo anche il suo parere. “Temo che Iva Zanicchi stia esagerando con la sua presenza televisiva”, avrebbe detto il telespettatore nella lettera inviata a Maurizio Costanzo. Il telespettatore avrebbe fatto anche notare il fatto che dal prossimo mese Iva sarà nella giuria de Il cantante mascherato, il programma di Milly Carlucci.

“Basta…”, il telespettatore contro la troppa esposizione della cantante in tv

Inoltre, qualche giorno fa Iva proprio in diretta tv avrebbe chiesto ad Amadeus di poter essere ospite al Festival di Sanremo e per il telespettatore questo sarebbe davvero troppo. “Basta!che prezzemolina. Ora le mancano solo i cartoni animati“. Maurizio Costanzo avrebbe espresso il suo pensiero, spezzando una lancia a favore della cantante di Ballando con le stelle. “Evidentemente, Iva Zanicchi ci ha preso gusto ad apparire in televisione“. Il marito di Maria De Filippi avrebbe ribadito il concetto secondo il quale si potrebbe certo perdonare ad Iva questa sua eccessiva partecipazione.

Maurizio Costanzo prende le sue difese

“Possiamo perdonarla visto che è un personaggio simpatico e popolare…”, ha aggiunto Maurizio. Insomma, secondo Maurizio non ci sarebbe nulla di male nel fatto che Iva sia spesso ospite di varie trasmissioni televisive proprio perchè è un personaggio piuttosto simpatico. Proprio la scorsa domenica la cantante è stata ospite anche di Mara Venier a Domenica in e pare che con una battuta fuori luogo abbia messo in imbarazzo tutti quanti.