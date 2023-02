Amici, Alessandra Celentano massacra Raimondo Todaro “E’ grave che non ci sta con la testa”

0 SHARES Condividi Tweet

Nella puntata di Amici 22 di oggi, domenica 5 febbraio è accaduto di tutto tra i professori di ballo. Alessandra Celentano è andata su tutte le furie.

Nella puntata di oggi di Amici 22 sono volate parole pesanti tra alcuni protagonisti assoluti. Nello specifico sono volate parole tra i professori di ballo. Pare che sia accaduto qualcosa di molto singolare durante un compito assegnato da Emanuel Lo a Megan. Alessandra Celentano e Emanuel Lo, così ad un certo punto avrebbero smascherato Raimondo Todaro. Ma cosa è accaduto nel dettaglio? Facciamo un pò di chiarezza.

Amici 22, è scontro tra i professori di ballo

Nel corso della puntata di oggi di Amici di Maria De Filippi è accaduto qualcosa di inaspettato. Pare che sia accaduto qualcosa nello specifico durante il compito che è stato assegnato da Emanuel Lo a Megan. Quest’ultima pare si fosse lamentata di non essere supportata dal suo insegnante Raimondo Todaro ed effettivamente quest’ultimo avrebbe ammesso che la sua allieva avesse ragione. Poi, il maestro si sarebbe scusato spiegando di aver avuto altri pensieri, ovvero l’eliminazione di Samuelino. Dopo la giustificazione di Raimondo, è intervenuta la professoressa Celentano che ha trovato molto gravi le parole del collega. “Questo di non esserci con la testa mi sembra una cosa abbastanza grave. Perché non è che ti dedichi ad un allievo e non ad un altro”, avrebbe detto la Celentano la quale si è detta piuttosto stupita dalle parole del collega.

Raimondo Todaro fa infuriare tutti

Il maestro di latino americano sarebbe andato avanti, accusando questa volta i suoi colleghi dicendo che gli insegnanti vanno in sala soltanto 2 ore alla settimana e nonostante tutto fanno tutti i professionisti. A quel punto la Celentano sarebbe andata su tutte le furie dicendo “Io mi dissocio, non sono per niente d’accordo”. Anche Emanuel Lo sarebbe intervenuto dicendo “Parla per te, mi dissocio anch’io”. Dopo l’accaduto, Emanuel Lo avrebbe chiesto di poter avere Megan nella sua squadra, ma Raimondo sarebbe intervenuto dicendo che se non fosse stato per lui Megan non sarebbe entrata nella scuola perchè non piaceva a nessuno.

Megan vuole passare nella squadra di Emanuel Lo, Todaro contro tutti

Ad ogni modo, la stessa Megan avrebbe ribadito la volontà di voler andare con il maestro di Hip hop perchè sicura di poter fare un percorso migliore con lui. Raimondo si è detto piuttosto dispiaciuto.“Secondo me Megan non ha trovato un legame”, avrebbe detto Emanuel Lo. Raimondo avrebbe continuato a ribadire il fatto di essere tanto dispiaciuto delle parole di Megan e poi avrebbe ancora ribadito il concetto che molte lezioni durante la settimana vengono fatte dai professionisti della scuola. Alessandra sarebbe andata ancora una volta su tutte le furie.“Ma tu! Io mi faccio le coreografie, entro in sala con i ragazzi. Io sono sempre presente. Non mi sta bene che fai questo discorso perché sembra che noi veniamo due volte a settimana a girarci i pollici”.