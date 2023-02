Sanremo 2023, Fiordaliso dura critica ad Amadeus: “Non ci sono vie di mezzo”

0 SHARES Condividi Tweet

La nota cantautrice italiana Fiordaliso nel corso di un’intervista a Nuovo Tv ha parlato del Festival di Sanremo 2023 rivelando di sentirsi emarginata a causa della sua età.

Tante le polemiche che riguardano il Festival di Sanremo 2023, e a pochi giorni dal suo inizio ad esprimersi in modo abbastanza duro sulle pagine del settimanale Nuovo Tv è stata la celebre artista italiana Fiordaliso che ha colto l’occasione per lanciare una frecciatina al conduttore e direttore artistico Amadeus. Ma esattamente, per quale motivo e quali sono state le sue parole? Vediamo di fare un po’ di chiarezza sulla questione.

Frecciatina di Fiordaliso ad Amadeus

Mancano ormai davvero poche ore all’inizio del Festival di Sanremo 2023, previsto per domani 7 febbraio, ma nonostante ciò non sembrano placarsi le polemiche. Nelle ultime ore ad esempio si sta tanto parlando di quanto dichiarato dalla celebre cantautrice italiana Fiordaliso, pseudonimo di Marina Fiordaliso, che intervistata dal settimanale Nuovo Tv ha espresso delle parole molto dure apparse a molti come una chiara frecciatina rivolta al conduttore e direttore artistico del Festival ovvero Amadeus. Ma esattamente, di cosa stiamo parlando? La celebre artista ha dichiarato “mi sento emarginata per colpa dell’età. O sei giovanissimo o devi avere almeno ottant’anni. Niente vie di mezzo“.

Il commento della nota cantautrice sul Festival di Sanremo

Sempre nel corso della stessa intervista Fiordaliso ha colto l’occasione per commentare il Festival di Sanremo di Amadeus esprimendo in questo caso delle belle parole. A proposito di Amadeus e dei Festival da lui condotti ecco che Fiordaliso ha utilizzato delle belle parole definendo il cast “favoloso” ed affermando che proprio il conduttore è riuscito a fare qualcosa di incredibile e di positivo ovvero risollevare questo importantissimo show. I Festival di Amadeus infatti sono adatti ad un pubblico di tutte le età, e le canzoni scelte dal direttore artistico sono spesso talmente belle da riuscire ad entrare fin da subito nel cuore dei telespettatori.

Il consiglio dell’artista per i Big in gara

Fiordaliso ha poi concluso la sua intervista a Nuovo Tv rivolgendo un particolare consiglio a tutti i Big che a partire da domani calcheranno quello che viene considerato uno dei palchi italiani più importanti ovvero il palco del Teatro Ariston. Nello specifico l’artista ha voluto consigliare loro di risparmiare la voce perchè in pochi minuti potrebbero giocarsi tutto. Ma lei tornerà mai più sul palco di Sanremo? Alla domanda in questione l’artista ha risposto di non saperlo perché l’idea di farlo ad 80 anni la spaventa molto.