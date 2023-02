La vita in diretta, Matano non usa mezzi termini su Barbara D’Urso: “Lei non è assolutamente come me”

0 SHARES Condividi Tweet

Alberto Matano nel corso di una recente intervista ha parlato di Barbara D’Urso rivelando cosa li rende tanto diversi. Ma ha anche colto l’occasione per parlare della Cuccarini con la quale sembrerebbe aver avuto qualche problema.

Il pomeriggio in televisione sono diversi i programmi che vanno in onda, ma tra i più seguiti vi troviamo La vita in diretta. Ma, come mai il pubblico sceglie di premiare sempre Matano e cosa il celebre conduttore ha più della D’Urso? A tale domanda ha risposto il diretto interessato nel corso di una recente intervista rilasciata a Il Messaggero.

Alberto Matano seguitissimo in televisione

Alberto Matano può essere sicuramente considerato uno dei conduttori più amati della televisione ed infatti la sua trasmissione è seguita ogni giorno da milioni di persone. La vita in diretta oggi è in grado di registrare incredibili ascolti, proprio come accadeva quando a condurre erano Michele Cucuzza e Lamberto Sposini. E questo sicuramente non è un bene per Barbara D’Urso che invece per molti anni è stata la regina degli ascolti con Pomeriggio 5. Ma, come mai Matano è così tanto amato e seguito? Cosa lo rende così speciale e soprattutto cosa possiede in più rispetto alla conduttrice di Canale 5? A rispondere alla domanda in questione è stato il diretto interessato nel corso di una recente intervista a Il Messaggero.

Le parole di Matano su Barbara D’Urso

Nel corso dell’intervista sopracitata Alberto Matano ha colto l’occasione per parlare di Barbara D’Urso, di cosa li differenzia ma soprattutto per rivelare quali sono i reali rapporti tra loro. Nello specifico il conduttore ha voluto precisare “Siamo molto diversi per formazione, età, tutto. Ma non abbiamo mai avuto questioni”. Nessun problema quindi tra Matano e la D’Urso, nessun litigio o incomprensione ma semplicemente vi sono alcuni fattori che li rendono diversi.

Il commento del conduttore su Lorella Cuccarini

A proposito della collega Lorella Cuccarini, con la quale Matano ha condotto La vita in diretta nel 2019 e con la quale sembrerebbe aver avuto un battibecco dietro le quinte, il presentatore ha invece voluto precisare di non avere ancora capito cosa sia successo tra di loro. Ma ha aggiunto che non vede l’ora di poter ballare a Sanremo il suo brano “La notte vola”. Come risponderà la Cuccarini a tali parole? La celebre professoressa di Amici in diverse occasioni, anche pubblicamente, ha attaccato Matano utilizzando nei suoi confronti parole abbastanza dure. E chissà, anche in questa occasione potrebbe decidere di intervenire rivelando la sua verità e raccontando cosa sia realmente accaduto tra di loro.