Verissimo, Gerry Scotti frecciatina velenosa contro i colleghi: “Io sono realizzato, molti miei colleghi no”

Gerry Scotti nel corso dell’intervista rilasciata a Verissimo ha rivelato di essere un uomo realizzato a differenza di alcuni colleghi che invece in diverse occasioni hanno dichiarato di avere ancora qualche desiderio da realizzare.

Uno dei conduttori televisivi più conosciuti ed apprezzati è sicuramente Gerry Scotti, pseudonimo di Virginio Scotti. Un uomo di grande talento entrato nel cuore di milioni di persone anche grazie alla simpatia che lo contraddistingue. Nel corso di una recente intervista rilasciata a Verissimo però il presentatore si è lasciato scappare delle parole che hanno sorpreso un po’ tutti e fatto nascere parecchi dubbi. Ma esattamente, di cosa stiamo parlando? Facciamo un po’ di chiarezza.

Gerry Scotti ospite di Silvia Toffanin a Verissimo

Settimana dopo settimana su Canale 5 vengono trasmesse sempre nuove puntate di Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin. Ed ecco che tra gli ospiti che si sono susseguiti nel corso dell’ultimo appuntamento vi troviamo anche il noto presentatore italiano Gerry Scotti che ha colto l’occasione per parlare della sua vita privata e professionale lasciandosi andare anche ad alcuni momenti di grande emozione. Il pubblico è abituato a vedere il conduttore in quiz show, programmi di intrattenimento per bambini ma anche per adulti e soprattutto spesso con il sorriso sulle labbra e pronto ad esprimere una bella parola per tutti. Nel corso dell’intervista rilasciata a Verissimo è però accaduto qualcosa che ha spiazzato i suoi stessi fan. Infatti Gerry Scotti, che nell’occasione ha presentato la nuova edizione del programma Lo Show dei record, ha parlato della sua vita ma le sue parole secondo molti sono state delle frecciatine non si capisce bene rivolte a chi.

Frecciatina di Gerry Scotti ad alcuni colleghi?

Nello specifico nel corso dell’intervista rilasciata a Verissimo Gerry Scotti ha affermato “Io sono un conduttore realizzato, al contrario di molti miei colleghi”. E ha poi continuato sottolineando ancora una volta di essere realizzato a differenza di altri e di essersene accorto semplicemente tramite il confronto con persone non realizzate. Poi rivolgendosi alla conduttrice ha precisato “tu ne incontri tante qui, tanti miei colleghi che non sono realizzati, che hanno dentro qualcosa ancora da realizzare”. Il celebre presentatore ha voluto precisare ancora una volta di sentirsi molto realizzato non solo da un punto di vista professionale ma anche da un punto di vista personale. Ma, a chi erano rivolte le sue parole? Questa la domanda che molte persone si stanno ponendo nelle ultime ore ma alla quale al momento non è possibile dare una risposta.

Il commosso ricordo dei genitori

Nel corso dell’intervista poi il presentatore, che da poco ha potuto provare la gioia di diventare ancora una volta nonno, si è commosso ricordando i genitori scomparsi improvvisamente e in poco tempo.