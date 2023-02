Da noi a ruota libera, Roberta Capua non si trattiene e rivela: “Un mio collega è stato ostico”

0 SHARES Condividi Tweet

Roberta Capua ospite a Da noi a ruota libera, la conduttrice svela con quale collega non è andata d’accordo.

Roberta Capua nella giornata di ieri è stata ospite del programma Da noi a ruota libera di Francesca Fialdini e sembra che si sia lasciata andare ad una confessione inaspettata. La conduttrice campana si è raccontata ed ha così risposto a delle domande anche molto particolari, poste da alcuni studenti di due licei di Caserta. Su alcune domande però, la conduttrice è apparsa piuttosto in imbarazzo e nello specifico lo è stato nel momento in cui le è stato chiesto se ci fosse un collega con il quale non ha avuto un buon rapporto. Ma come ha risposto la conduttrice?

Roberta Capua ospite di Da noi a ruota libera da Francesca Fialdini

Roberta Capua, la conduttrice campana nella giornata di ieri è stata ospite nel salotto di Francesca Fialdini da Da noi a ruota libera. Pare che le siano state fatte diverse domanda da un gruppo di studenti di due licei di Caserta ed in alcune occasioni la conduttrice è apparsa parecchio in imbarazzo. Un ragazzo nello specifico le avrebbe chiesto se ci fosse un collega con il quale non ha avuto un buon feeling. A quel punto, la conduttrice senza ovviamente fare nomi e cognomi sarebbe stata molto schietta e sincera.

La conduttrice confessa di non essersi trovata bene con un collega

“Io ho un carattere abbastanza accomodante ma ho lavorato con dei personaggi che sono ritenuti un po’ ostici come carattere, soprattutto uno”. Queste le parole della Capua che ha così confessato di aver lavorato con delle persone con cui non ha avuto poi un grande apporto. Non ha fatto nomi e cognomi al contrario ha detto con chi si è trovata molto bene, come Luciano Rispoli che lo ha chiamato “maestro”. Poi la conduttrice avrebbe parlato di Teo Teocoli dicendo “Lui è considerato uno difficile di carattere io invece con lui mi sono trovata benissimo. Mi sono divertita tantissimo e abbiamo fatto due trasmissioni insieme è un uomo di un ironia geniale”.

Le parole su Tiberio Timperi

E su Tiberio Timperi? Parlando di Timperi la Capua avrebbe detto alla sua collega “E tu ne sai qualcosa”, aggiungendo poi “Anche di lui si dice che è un po’ turbolento. Io ho fatto quattro anni con lui memorabili, abbiamo fatto tantissime cose insieme, siamo amici ci vogliamo bene”. Se ha utilizzato delle parole per tutti, con chi Roberta non ha instaurato un buon rapporto?