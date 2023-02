Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez nozze annullate, poi lui torna sui social e fa restare tutti a bocca aperta

0 SHARES Condividi Tweet

Ignazio Moser pubblica un post che fa sorgere dei dubbi sulla presunta crisi. Cosa sta accadendo davvero con Cecilia?

In questi giorni si sta sempre di più parlando della crisi nera tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, dopo che i due avevano annunciato le nozze poco tempo fa. Ma che cosa sta davvero accadendo tra i due? C’è chi dice che i due si siano lasciati, che ci sia stato un tradimento di mezzo e che il matrimonio ovviamente è saltato. Ad ogni modo, qual è la verità?

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez si sono davvero lasciati?

Nelle scorse ore Dagospia ha diffuso una notizia secondo la quale Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sarebbero in crisi. Secondo Dagospia, Ignazio sarebbe stato cacciato via da casa e vivrebbe addirittura con il suo amico Mattia Rivetti. Pare che alla base di questa crisi o meglio separazione ci sarebbero dei continui tradimenti da parte di Ignazio. Questa notizia è stata poi confermata in qualche modo dal postale The Pipol, il quale ha confermato questa rottura sulla base di alcune fonti molto vicine alla coppia.

Continui tradimenti di Ignazio, Cecilia avrebbe cacciato via il fidanzato, ma come stanno le cose?

Molti utenti web avrebbero anche notato il fatto che Cecilia da un pò di tempo non porta l’anello di fidanzamento. Tutti questi indizi porterebbero ad una conferma del fatto che i due si sarebbero lasciati dopo cinque anni d’amore. La notizia ha colto tutti di sorpresa, visto che i due pochi mesi fa avevano annunciato le nozze. La proposta di matrimonio di Ignazio aveva lasciato tutti a bocca aperta.

Ignazio pubblica un post che smentisce la crisi

Ad ogni modo, in questo clima di incertezza nelle scorse ore a dare una probabile smentita è stato proprio lui l’ex ciclista. Ignazio ha condiviso una foto sul suo profilo Instagram in compagnia di Ercolino, il cagnolino che condivide con la Rodriguez. A non passare inosservata è la location che sembrerebbe essere la casa di Cecilia. Crisi rientrata? Al momento nessuno dei due ha rilasciato alcuna dichiarazione al riguardo, ma potrebbe essere che i due abbiano litigato salvo poi tornare insieme, come tutte le coppie.