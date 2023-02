Barbara D’Urso e Briatore, lei a Verissimo nega ma poi ammette: “Siamo usciti insieme”

0 SHARES Condividi Tweet

Barbara D’Urso dopo l’intervista a Verissimo dove smentisce la storia con Briatore fa un passo indietro e svela importanti dettagli sul loro rapporto.

Barbara D’Urso, la nota conduttrice di Canale 5 in questi ultimi giorni è stata sotto i riflettori dopo essere stata paparazzata insieme a Flavio Briatore. I due sono stati fotografati insieme presso un famoso hotel di Milano a cena da soli e si dice che abbiano trascorso li anche la notte. Nei giorni successivi i due hanno smentito questa storia, anche pochi giorni fa Barbara a Verissimo ha parlato solo di un’amicizia, ma nelle ore successive la conduttrice sembra aver fatto un passo indietro nel corso di un’intervista rilasciata a Candida Morvillo per il Corriere della sera. Ma cosa ha riferito?

Barbara D’Urso dopo l’intervista a Verissimo fa retromarcia

Barbara D’Urso nei giorni scorsi ha rilasciato un’intervista nel salotto di Verissimo da Silvia Toffanin smentendo la sua relazione con Flavio Briatore, con il quale è stata fotografata presso un famoso hotel di Milano a cena. Parlando proprio del famoso manager, sembra che in quella occasione Barbara avesse parlato di un’amicizia e niente più, ma poi nelle ore successive le cose sono cambiate.

La conduttrice torna a parlare di Flavio Briatore e svela qualche particolare

Nel corso di un’intervista rilasciata a Candida Morvillo, la conduttrice di Pomeriggio 5 è tornata a parlare della presunta relazione con Flavio. “Briatore? Siamo usciti un pò di volte con altri amici”, avrebbe detto Barbara D’Urso. La giornalista avrebbe poi chiesto se i due si fossero visti da soli, ma la D’Urso avrebbe risposto in modo piuttosto evasivo dicendo “Non mi ricordo”. Subito dopo la presentatrice avrebbe poi svelato dell’altro.

Le parole di Barbara sul manager

“L’ho conosciuto. Avevo un pregiudizio, non credevo mi stesse simpatico. Invece, ho scoperto un uomo interessante, un ottimo padre, che segue tantissimo Nathan. Ma sto dicendo questo, non altro”, questo quanto dichiarato dalla conduttrice. Potrebbe quindi trattarsi semplicemente di una simpatia tra Barbara e Flavio.Del resto, da quando Flavio Briatore ha divorziato da Elisabetta Gregoraci non ha avuto altre storie importanti, ma solo qualche flirt, uno di questi con Taylor Mega. Barbara invece ha avuto una storia con Francesco Zangrillo, il famoso broker assicurativo.