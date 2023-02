Che tempo che fa, incredibile gaffe della Marcuzzi, Fabio Fazio la riprende

0 SHARES Condividi Tweet

Alessia Marcuzzi nello studio di Che tempo che fa fa un annuncio importante sul prossimo ruolo in tv.

Alessia Marcuzzi è stata ospite nella serata di ieri a Che tempo che fa, il programma condotto da Fabio Fazio. Ad un certo punto, la conduttrice di Boomerissima sembra aver fatto un annuncio davvero sorprendente. Ormai, Alessia è diventata un volto ufficiale di casa Rai, dopo tanti anni passati a Mediaset. Ma cosa ha riferito la conduttrice nel salotto di Fabio Fazio?

Alessia Marcuzzi a Che tempo che fa da Fabio Fazio

Alessia Marcuzzi nella serata di ieri, domenica 5 febbraio 2023 è stata ospite nel salotto di Fabio Fazio a Che tempo che fa, per promuovere la trasmissione di Rai 2. Ad un certo punto però, inaspettatamente la conduttrice ha fatto un annuncio che ha lasciato tutti senza parole. La conduttrice ha infatti detto che affiancherà Fiorello nel suo DopoFestival proprio durante la settimana di Sanremo. A partire da domani, martedì 7 febbraio fino a venerdì 10 Alessia Marcuzzi sarà presente nel programma Viva RaiDue, che andrà in onda dopo la diretta di Sanremo.

La conduttrice di Boomerissima al Festival di Sanremo insieme a Fiorello

Nello studio di Che tempo che fa, Alessia ha rilasciato un’importante intervista, parlando del suo ritorno in Rai dopo ben 29 anni ed ha anche ricordato l’ultimo programma da lei condotto sulla rete, ovvero quello intitolato “Il grande gioco dell’oca“. Inevitabilmente poi, la conduttrice ha parlato del grande successo ottenuto con il programma Boomerissima, raccontando come l’idea di questo programma sia nato durante la quarantena dopo diverse discussioni generazionali avvenute con il figlio Tommaso, oggi 21enne. Il programma è stato parecchio seguito dal pubblico di casa Rai e andrà in onda fino a martedì 14 febbraio.

La gaffe di Fiorello e Biggio, Alessia racconta cosa è accaduto dopo lo spoiler del suo numero di telefono

Proprio nei giorni scorsi Alessia Marcuzzi era andata su tutte le furie per colpa di Fiorello e di Fabrizio Biggio. I due, durante una puntata di Viva Rai 2 avevano inavvertitamente mandato in onda il numero di telefono della conduttrice. Subito dopo questa gaffe, Alessia aveva ricevuto tanti messaggi e telefonate da parte dei fan che avevano seguito la puntata di Viva Rai 2 e appuntato il numero di telefono. Alessia nello studio di Che tempo che fa avrebbe raccontato di essere stata inserita anche in un gruppo Whatsapp di soli uomini e di essere stata invitata ad un addio al celibato, proposta che ovviamente ha rifiutato. Poi però, Alessia avrebbe commesso una gaffe, ovvero avrebbe accettato di fare una sorpresa alla sposa andando al matrimonio. Uno spoiler che sicuramente ha rovinato la sorpresa per la futura moglie.