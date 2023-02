Vittorio Feltri umilia Amadeus, le sue parole sono durissime

0 SHARES Condividi Tweet

Vittorio Feltri a poche ore dall’inizio del Festival di Sanremo si scaglia conto Amadeus. Ma cosa ha riferito il direttore del giornale Libero?

Domani martedì 7 febbraio inizierà il Festival di Sanremo e sembra che le polemiche siano già iniziate in netto anticipo. A condurre questa edizione 2023 del Festival di Sanremo sarà ancora una volta Amadeus, il quale sarà affiancato da Gianni Morandi e per la prima serata e l’ultima da Chiara Ferragni. Stando alle anticipazioni, quest’anno Amadeus sarà affiancato da un grande cast e di certo questa edizione si preannuncia già un grande successo. Molti però sembra che abbiano già avanzato delle critiche, uno tra tutti Vittorio Feltri, il direttore editoriale di Libero. Ma cosa ha riferito?

Festival di Sanremo 2023, ancora prima dell’inizio tante polemiche

Ancora prima dell’inizio del Festival di Sanremo 2023, non mancano le critiche e le polemiche. Nonostante la grande pubblicità ed il cast davvero stellare, sembra che il Festival non piaccia proprio a tutti. Nei giorni scorsi ad avanzare delle critiche è stato Pier Silvio Berlusconi il quale sembra aver detto i non aver visto di buon occhio la scelta di far parlare Zelensky.

Berlusconi critica il Festival

Proprio Piersilvio Berlusconi quest’anno ha deciso di adottare una tattica diversa e controprogrammare la Rai con i suoi canali Mediaset. In genere, durante la settimana di Sanremo le alte reti sovvertono la programmazione, evitando di mandare in onda determinati programmi, perchè si presume che gli italiani siano tutti sintonizzati su Rai 1. Per la prima volta da 15 anni a questa parte, Mediaset ha deciso di continuare a mandare in onda i soliti programmi, compreso C’è posta per te che sarà trasmesso il prossimo sabato, proprio mente su Rai 1 andrà in onda la serata finale del Festival.

Vittorio Feltri, stoccata ad Amadeus su Twitter

Nelle scorse ore anche Vittorio Feltri, il direttore editoriale di Libero sembra abbia voluto dire la sua sul Festival, non nascondendo la sua avversione nei confronti della kermesse canora più importante d’Italia. A poche ore dall’inizio del Festival, Vittorio ha parlato e lo ha fatto su Twitter. “Il Festival di Sanremo mi ha già rotto le scatole ancora prima di cominciare”. Insomma, un messaggio piuttosto duro quello diffuso da Vittorio Feltri che in genere non ha mai utilizzato mezzi termini nell’esprimere i suoi pensieri e punti di vista.