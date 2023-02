Alfonso Signorini in che rapporti è Giulia Salemi, lei decide di rivelare tutto

0 SHARES Condividi Tweet

Alfonso Signorini e Giulia Salemi sempre più vicini e complici. L’influencer fa importanti rivelazioni sul loro rapporto.

Alfonso Signorini in questi ultimi tempi è apparso in diverse occasioni insieme a Giulia Salemi, la nota opinionista con la quale sembra andare molto d’accordo. L’ex gieffina sicuramente in questi ultimi anni ne ha fatto di strada ed è diventata una nota influencer e non solo, visto che è spesso presente in tv e fa parte del cast del reality di Canale 5, al fianco di Orietta Berti e Sonia Bruganelli. Il suo compito è quello di opinionista social, ovvero la voce di Twitter, dovendo riportare il sentiment che arriva direttamente dal mondo social e dagli utenti che in diretta pubblicano dei tweet, commentando le dinamiche della puntata. Ma in che rapporti è davvero Giulia con Alfonso? A svelarlo è stata proprio lei, nel corso di un’intervista rilasciata a Tv, Sorrisi e canzoni.

Alfonso Signorini e Giulia Salemi sempre più vicini

Alfonso Signorini e Giulia Salemi sempre più vicini. I due, in quest’ultimo periodo sono apparsi sempre più insieme e non solo in tv, al Grande fratello vip, ma anche lontano dalle telecamere. A parlare proprio di questo rapporto in questi giorni ci ha pensato Giulia, la quale ha rilasciato un’intervista molto interessante a Tv, sorrisi e canzoni. “Abbiamo un rapporto bellissimo, io ho imparato tanto da lui”, ha svelato Giulia.

Il rapporto tra i due? Ecco cosa ha svelato l’influencer

“Visto che sono una persona molto curiosa iogli faccio tante domande e parliamo di tutto. E’ un’enciclopedia vivente ed è divertente“, ha aggiunto poi la nota opinionista del programma di Canale 5. La fidanzata di Pierpaolo Pretelli sembra aver poi aggiunto che è stato proprio grazie a lei se Alfonso è diventato una star di Tik Tok, avendogli svelato qualche trucchetto del mondo social.

Giulia parla di alcuni concorrenti del Gf vip

Nel coso dell’intervista, poi, Giulia ha parlato anche di alcuni concorrenti del Gf vip, e come sempre è stata parecchio sincera e senza peli sulla lingua. Con la massima schiettezza Giulia ha fatto sapere che la sua preferita è Oriana Marzoli. In generale, poi, l’influencer ha fatto sapere che non le piacciono troppo gli uomini della casa e che il cast è poco affine al suo modo di essere. Andando nel dettaglio, ha poi detto “Daniele è aggressivo, Luca Onestini non è chiaro”.