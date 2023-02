Amadeus diretto su C’è posta per te e Gf vip contro Sanremo: “Possono fare ciò che vogliono”

0 SHARES Condividi Tweet

Gf vip e C’è posta per te in onda nei giorni del Festival di Sanremo, Mediaset non cambia programmazione. Amadeus parla e commenta la decisione dell’azienda.

Il Festival di Sanremo avrà inizio soltanto tra pochi giorni e non si fa altro che parlare della manifestazione canora più importante d’Italia. Sappiamo bene che nella settimana del Festival, tutta la programmazione degli altri canali viene sovvertita, proprio perchè ci si aspetta che gli italiani siano tutti sintonizzati sul primo canale per tutte e cinque le serate.

Festival di Sanremo, nessuno stravolgimento di programmazione a Mediaset

Quest’anno però sembra che Mediaset abbia deciso di non cambiare la programmazione dei Canali e di procedere con quella regolare, sfidando in qualche modo il Festival. Non si fermerà così Alfonso Signorini con il Grande fratello vip, ma non si fermerà neppure Belen Rodriguez con Le Irene. Neppure Maria De Filippi cederà e sabato 11 febbraio andrà regolarmente in onda con C’è posta per te, nonostante nelle stesse ore andrà in onda su Rai 1 la finale del Festival di Sanremo. Di questo ne ha parlato proprio la stessa Maria, la quale ha rilasciato un’intervista a Il fatto quotidiano.

Maria De Filippi in onda con C’è posta per te contro la finale del Festival, parla la conduttrice

“La verità è che il mio editore mi ha chiesto di continuare con C’è Posta Per Te. Il programma va sempre in onda il sabato e quindi manterrà questo giorno anche la prossima settimana. Però non parlo di sfida, sarebbe presuntuoso e irragionevole. Lavoro in una tv privata, dove ovviamente la logica commerciale conta e molto“. Ad ogni modo, questa scelta di Mediaset in qualche modo è stata commentata dallo stesso Amadeus che è stato ospite a Porta a Porta.

Amadeus commenta la decisione di Mediaset

“Forte concorrenza da Mediaset con il GF Vip e C’è Posta? Sì ovviamente ho saputo tutto. Erano 15 anni che non c’era una contro programmazione così, credo. Ma ho detto che ognuno a casa propria fa ciò che desidera. Io non mi preoccupo di questo a dire la verità. Noi facciamo il Festival senza pensare che devi battere un record precedente. Adesso non mi fisso sul battere i numeri degli anni scorsi. Non è questo il traguardo finale”. Queste le parole di Amadeus che ha fatto capire di essere rimasto piuttosto spiazzato dalla decisione di Mediaset.

Poi Amadeus ha ovviamente parlato di questa edizione del Festival, dicendo di aver lavorato sodo per regalare al pubblico un grande spettacolo.” Facciamo un Festival che possa essere vincente dal punto di vista musicale. Mi auguro che le canzoni di quest’anno come quelle dell’anno scorso possano durare a lungo e possano aggiudicarsi tanti dischi d’oro e di platino. Voglio fare un Festival amato dal pubblico. Questo è quello a cui penso e non voglio preoccuparmi di chi fa il nostro stesso lavoro e continua a farlo nella sua azienda”. Queste ancora le parole del direttore artistico e conduttore del Festival, ospite nel salotto di Bruno Vespa.