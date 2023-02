Elodie, con le sue parole distrugge la storia con Marracash: “Come è stata la relazione con lui”

0 SHARES Condividi Tweet

Elodie, prossima al Festival di Sanremo ha rilasciato un’importante intervista parlando anche del suo rapporto con Marracash. Le sue parole hanno lasciato un pò perplessi.

Elodie l’abbiamo conosciuta tanti anni fa ad Amici di Maria De Filippi, il programma al quale ha preso parte come cantante e che le ha dato modo di farsi conoscere. Da quel momento la sua carriera è letteralmente esplosa ed oggi Elodie è una cantante davvero molto amata ed apprezzata, la quale vanta una carriera ricca di grandi successi. La cantante però, in questi anni non è stata soltanto sotto i riflettori per via della sua carriera e della sua professione, ma anche per via della sua vita sentimentale. A breve sarà ancora una volta sul palco dell’Ariston, ed in vista di questo grande appuntamento ha rilasciato un’intervista molto interessante al Corriere della sera. Ma cosa ha rivelato?

Elodie, big in gara al Festival di Sanremo

Elodie, la giovane cantante che abbiamo tutti conosciuto ad Amici di Maria De Filippi, è pronta ad esibirsi sul palco dell’Ariston in occasione del Festival di Sanremo. E’ infatti una delle big in gara e proprio in attesa di questo grande impegno, la cantante ha rilasciato un’intervista molto interessante al Corriere della sera, parlando di diversi argomenti a cominciare dal suo esordio ad Amici a finire alla sua storia con Marracash.

Le frasi sulla storia con Marracash che non convincono

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, Elodie è stata fidanzata per tanto tempo con il famoso rapper Marracash ed è stato un grande amore. Poi la loro relazione si è conclusa e dopo qualche tempo la cantante si è legata ad Andrea Iannone, il pilota di Moto Gp, con il quale sta ancora insieme. Nel corso di questa intervista la cantante ha parlato della sua storia con il rapper e le dichiarazioni su di lui hanno lasciato parecchio perplessi.“E’ stata una relazione complessa e il brano Apocalisse mi ha aiutato a metabolizzarla e a darle il posto che si merita”. Queste le parole della cantante che è sembrato abbia voluto in qualche modo sminuire questa relazione.

L’amore per Andrea Iannone

Poi, la cantante romana ha parlato del suo rapporto con l’attuale compagno, dicendo di essere molto felice ed innamorata.“Sono molto felice, ma la cosa più importante è che ho capito che cosa non voglio, come non voglio sentirmi. Non voglio “difendermi” a casa, quello deve essere il porto sicuro. Ci deve essere rispetto per l’identità dell’altra persona, l’amore viene da lì”. La loro storia è iniziata la scorsa estate ed inizialmente i due hanno cercato di tenerla nascosta, poi alla fine è stata proprio Elodie a confermare la relazione nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo.