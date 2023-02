Sanremo 2023, Marco Mengoni lascia tutti a bocca aperta: “Scommetto su chi sarà il vincitore”

0 SHARES Condividi Tweet

Nel corso di una recente intervista rilasciata a Davide Maggio il noto artista italiano Marco Mengoni ha rivelato che a vincere il Festival di Sanremo 2023 potrebbe essere Elodie.

Cresce sempre di più l’attesa per l’inizio della nuova edizione del Festival di Sanremo prevista per il 7 febbraio 2023, e sono molti coloro che si domandano chi sarà il vincitore di questa edizione. Ed ecco che a rispondere a tale domanda nelle scorse ore è stato proprio uno dei Big in gara ovvero Marco Mengoni che non ha avuto alcun timore di esprimere il suo pensiero. Ma esattamente per il noto artista chi sarà il collega o la collega che potrà aggiudicarsi l’ambito premio finale? Vediamo di fare un po’ di chiarezza.

Il pensiero di Marco Mengoni sul possibile vincitore del Festival di Sanremo 2023

Nonostante il Festival di Sanremo 2023 non sia ancora iniziato ecco che si inizia già a parlare di chi potrebbe essere il nuovo vincitore. Lo scorso anno a conquistare il pubblico è stato il brano “Brividi” di Blanco e Mahmood e quest’anno invece? Chi si aggiudicherà la vittoria? A rispondere a tale domanda esprimendo il suo personale pensiero è stato nelle scorse ore uno dei Big in gara ovvero Marco Mengoni che intervistato da Davide Maggio ha rivelato che secondo lui a vincere Sanremo potrebbe essere la collega ma anche grande amica Elodie.

Le parole del cantante su Elodie

“Ho 50 euro, sono alla Snai e devo scommettere su un vincitore del Festival? Oddio, devo scommettere su qualcuno…. Scommetto su Amadeus”, queste le parole con cui ironicamente Marco Mengoni ha risposto alle domande del giornalista nel corso dell’intervista rilasciata a Davide Maggio. Il noto cantante, che tra pochi giorni si esibirà sul palco del Teatro Ariston ha poi aggiunto “Non lo so, scommetto su di me, non lo so. Per amicizia scommetto su Elodie. A chi tocca non se ‘ngrugna. Se fai la stessa domanda ad Elodie, deve rispondere me!”. Insomma, per Mengoni a poter vincere Sanremo 2023, oltre che lui stesso, potrebbe essere la bellissima ma soprattutto bravissima Elodie. Un’artista molto amata dal pubblico tanto che ogni suo brano si rivela un grandissimo successo.

La grande paura di Mengoni

Marco Mengoni ha poi proseguito la sua intervista rilasciata a Davide Maggio rivelando qual è la sua paura più grande. E di preciso ha rivelato di aver paura delle persone che pensano in un modo “assolutista” sottolineando che ragionare con queste persone è molto difficile, per non dire impossibile, in quanto difficilmente si riesce a trovare un vero punto di incontro.