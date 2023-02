Antonino Spinalbese nella bufera, per la frase infelice che pronuncia scoppia il caos contro di lui

0 SHARES Condividi Tweet

Antonino Spinalbese pronuncia una frase che ha indignato il pubblico di Canale 5. Ma cosa ha riferito l’ex parrucchiere?

Antonino Spinalbese è uno dei protagonisti indiscussi di questo Grande fratello vip. L’ex compagno di Belen Rodriguez è entrato nella casa più spiata d’Italia proprio in qualità di ex compagno della showgirl, visto che non ha mai fatto parte del mondo dello spettacolo. Per lui, questa è stata la prima esperienza televisiva. Il pubblico lo ha sicuramente conosciuto in questi mesi e se da una parte c’è chi lo ama e lo sostiene, dall’altra invece c’è proprio chi non riesce a sopportarlo. Anche all’interno della casa più spiata d’Italia, Antonino è uno che divide.

Antonino Spinalbese sia all’interno che all’esterno della casa divide

All’interno della casa Antonino ha avuto un certo feeling con diverse donne, a cominciare da Ginevra Lamborghini, a continuare con Giaele e poi ancora Oriana Marzoli. Nonostante tutto però, Antonino ha sempre sostenuto di preferire Ginevra, con la quale nelle prime settimane di permanenza all’interno della casa aveva costruito un bellissimo legame, interrotto poi per via della squalifica della giovane. Ad ogni modo, in queste ore Antonino è finito ancora al centro delle critiche per delle sue dichiarazioni considerate infelici.

L’ex di Belen finisce al centro delle critiche per una frase infelice

Molte persone si sono dette offese dalla parole di Spinalbese. Ma cosa ha detto? L’ex parrucchiere si sarebbe reso protagonista di un’uscita piuttosto infelice, dicendo “Poi ci vedi tutti in tiro e facciamo i mongoloidi. E anche gli scemi”. Sembra che anche alcuni coinquilini presenti abbiano subito esclamato “No!”, facendo intendere di non essere d’accorso con le parole di Antonino. Questa frase, che si è sentita anche abbastanza bene, non è per niente piaciuta al pubblico da casa e molti utenti web hanno anche chiesto la squalifica per Spinalbese.

Provvedimenti per Antonino?

Non sappiamo al momento se verranno presi dei provvedimenti nei suoi confronti. Molto probabilmente, così come è accaduto con altri concorrenti quest’anno, non riceverà alcun tipo di provvedimento particolare, o magari solo un richiamo verbale. Staremo a vedere cosa accadrà nel corso della prossima puntata.