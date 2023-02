Oggi è un altro giorno, Costantino Vitagliano spiazza la conduttrice, la Bortone si alza per prenderlo a schiaffi

0 SHARES Condividi Tweet

Costantino Vitagliano ospite di Oggi è un altro giorno si è rivolto alla conduttrice in un modo simpatico provocando la sua reazione e facendo divertire il pubblico in studio e quello a casa.

Oggi è un altro giorno, programma di Rai 2 condotto da Serena Bortone, ha ospitato nel corso della puntata andata in onda ieri l’ex tronista di Uomini e Donne Costantino Vitagliano che si è reso protagonista di un particolare momento di divertimento con la conduttrice.

Costantino Vitagliano ospite di Oggi è un altro giorno

Diversi sono gli ospiti che puntata dopo puntata si susseguono all’interno dello studio di Oggi è un altro giorno. E nel corso della puntata andata in onda ieri, venerdì 3 febbraio 2023, ad intrattenere i telespettatori a casa oltre che il pubblico in studio è stato uno degli ex tronisti più amati e seguiti della storia di Uomini e Donne ovvero Costantino Vitagliano. Quest’ultimo proprio grazie al programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi è riuscito ad ottenere una grande fama che inevitabilmente gli ha anche consentito di avere tante donne. E proprio delle donne Costantino ha sempre dichiarato di essere innamorato anche se al momento è single . E ha voluto precisare che l’unica donna che al momento occupa il suo cuore è la figlia nata nel 2013 dalla relazione con l’indossatrice svizzera Elisa Mariani. E proprio parlando delle donne e di cosa ama di loro ecco che Costantino si è rivolto alla conduttrice in un modo particolare tanto che la Bortone si è alzata dalla sedia per far finta di prendere a schiaffi il suo ospite.

Le parole di Costantino su Serena Bortone e la reazione della conduttrice

Nello specifico Costantino Vitagliano nel corso della chiacchierata con Serena Bortone ha rivelato di essere affascinato in modo particolare dalla gestualità utilizzata dalle donne. Ed è stato a tal proposito che si è simpaticamente rivolto alla conduttrice accusandola, ovviamente scherzando, di aver provato a sedurlo accavvalando le sue gambe. Parole queste che hanno fatto sorridere la Bortone che si è subito alzata dalla sedia e si è avvicinata al suo ospite facendo finta di volergli dare degli schiaffi. Ovviamente il tutto sempre scherzando e non seriamente. Costantino si è quindi rivolto alla presentatrice precisando “Stavo giocando, mamma mia. Sei severissima tu”.

La carriera di Costantino Vitagliano e il ritorno in televisione

Come affermato poc’anzi, Costantino è diventato famoso grazie alla partecipazione a Uomini e Donne dove ha conosciuto Alessandra Pierelli con la quale si è fidanzato. Nel corso degli anni successivi ha poi preso parte ad altri programmi come ad esempio Stranamore dove ha lavorato come inviato e Baila, il programma di ballo del 2011 condotto dalla D’Urso. Ha fatto il suo debutto al cinema nel 2005 con il film “Troppo Belli” e preso parte a cortometraggi e fotoromanzi. Adesso Costantino è pronto a tornare in televisione e di preciso nel programma condotto da Alba Parietti ed intitolato “Non sono una signora” che andrà in onda su Rai 2 a partire da maggio 2023. Programma all’interno del quale Vitagliano e gli altri concorrenti del programma dovranno esibirsi indossando gli abiti da drag queen.