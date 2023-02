Uomini e Donne, Maria De Filippi durissima contro Gemma Galgani: “L’hai capito solo ora?”

0 SHARES Condividi Tweet

Nel corso dell’ultima puntata di Uomini e Donne Gemma Galgani è finita ancora una volta al centro di critiche e polemiche. E questa volta tra coloro che sono intervenuti contro la dama vi troviamo anche Maria De Filippi.

A Uomini e Donne le polemiche e le discussioni sono considerate una normalità. Soprattutto quelle tra la dama Gemma Galgani e gli opinionisti del programma, in modo particolare Tina Cipollari. Ed ecco che anche nel corso della puntata andata in onda oggi la dama torinese è finita sotto accusa ma questa volta ad intervenire scagliandosi contro di lei è stata la conduttrice Maria De Filippi. Ma esattamente, per quale motivo?

Nuovo scontro a Uomini e Donne tra Gemma e Tina

Numerose sono le delusioni sentimentali ricevute da Gemma nel corso degli anni a Uomini e Donne. E proprio nelle scorse ore la dama torinese si è trovata a dover fare i conti con un nuovo rifiuto ovvero quello ricevuto dal cavaliere Claudio con il quale proprio l’opinionista Tina Cipollari si è rapportata negli ultimi giorni facendo un po’ di spettacolo. Nello specifico l’opinionista ha affermato in diverse occasioni di provare interesse per l’uomo ma in realtà si è trattato solamente di un modo per fare spettacolo e di niente di serio. Gemma però non sembrerebbe essere della stessa opinione e proprio nel corso dell’ultima puntata ha accusato la Cipollari di essere la causa per la quale il cavaliere Claudio ha scelto di interrompere la conoscenza con lei. Sempre Gemma ha poi provato a mettere in guardia l’uomo chiedendogli se ha ben capito che Tina non prova alcun reale interesse nei suoi confronti, ma ecco che è stato a questo punto che la conduttrice Maria De Filippi non è più riuscita a rimanere in silenzio ed è intervenuta scagliandosi contro la dama.

Maria De Filippi contro Gemma Galgani

“Ma tu l’hai capito adesso che lui non vuole più uscire con te invece?”, queste le parole abbastanza dure espresse dalla conduttrice e rivolte alla celebre dama del programma che è apparsa abbastanza spiazzata. Tina invece non è riuscita a trattenere la risata e ha commentato invitando la Galgani a non sfogarsi con lei quando è nervosa e aggiungendo poi “Sono anni che te la prendi con me“. Gemma ha proseguito sottolineando ancora una volta il suo pensiero ed affermando di essere convinta del fatto che proprio Tina con il suo gioco ha provocato la fine della sua frequentazione con Claudio. Parole che hanno davvero fatto infuriare l’opinionista che ha voluto precisare che quando un uomo è realmente interessato nulla lo ferma. Si è poi rivolta alla Galgani invitandola a capire che a Claudio lei non piace e ha aggiunto di non gradire assolutamente di essere accusata di cose per cui non ha nessuna colpa. E’ stato a questo punto che Tina si è rivolta al cavaliere chiedendogli cosa lo abbia spinto a chiudere la sua storia con Gemma, domanda alla quale l’uomo ha risposto affermando semplicemente di non aver provato con lei un particolare feeling.

Lo sfogo della celebre dama torinese

Le parole espresse da Claudio hanno tanto sorpreso Gemma che ha voluto precisare di non aver mai sentito prima tali parole. La dama si è poi rivolta alla conduttrice affermando che empatia significa felicità e precisando che lei vuole continuare a portare avanti la sua empatia. A Claudio si è invece rivolta accusandolo di non mettere sentimento nelle cose che fa e accusandolo di non averle fatto intuire prima quale fosse il suo pensiero.