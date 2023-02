Maddalena Corvaglia al veleno contro Elisabetta Canalis “E’ venuta meno la fiducia”

0 SHARES Condividi Tweet

Maddalena Corvaglia ospite nello studio di Silvia Toffanin a Verissimo torna a parlare della fine dell’amicizia con Elisabetta Canalis. Ecco le parole dell’ex velina.

Maddalena Corvaglia ed Elisabetta Canalis erano molto amiche, poi qualcosa è accaduto anche se in realtà non sappiamo cosa. Le due si sono conosciute sul banco di Striscia la notizia e proprio in quella occasione è nata una grande amicizia durata davvero tantissimi anni. Un pò di tempo fa, però, è arrivata una notizia secondo la quale le due avrebbero litigato, anche se nessuna delle due ha mai confermato, almeno fino a qualche giorno fa. Proprio Maddalena Corvaglia nella giornata di domani, sabato 4 febbraio sarà ospite nel salotto di Verissimo, da Silvia Toffanin e si racconterà a 360°. Pare che nel corso dell’intervista abbia anche parlato dell’amicizia con l’ex velina.

Maddalena Corvaglia nello studio di Verissimo ospite di Silvia Toffanin

Maddalena Corvaglia, ex velina di Striscia la notizia, nella giornata di domani sabato 4 febbraio 2023 sarà ospite nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo. Pare che nel corso dell’intervista la velina parlerà della sua vita privata, ovvero della separazione dall’ex marito Stef Burns, chitarrista della band di Vasco Rossi, dalla quale ha avuto una figlia di nome Jamie. I due si sono lasciati nel 2017 e sono trascorsi ormai 5 anni dalla separazione .“La fine di un matrimonio è una sconfitta. Quando, però, ci sono dei muri insormontabili bisogna prenderne atto”. Queste le parole della showgirl ed ex velina.

La separazione dall’ex marito Stef Burns

Silvia Toffanin pare che ad un certo punto le ha chiesto quali siano i rapporti ad oggi con l’ex marito. “A Natale ci siamo riuniti tutti: è stato un traguardo familiare. Essendo genitori di una bambina, anche se non siamo una coppia rimaniamo una famiglia”, ha aggiunto l’ex velina. Nello studio di Verissimo, Maddalena ha poi parlato anche della rottura con Elisabetta Canalis.

La fine dell’amicizia con Elisabetta Canalis

“È stata un’amicizia bellissima, che è finita. Chiaramente le voglio bene e sono felice quando anche lei lo è. Recuperare? Quando si rompe la fiducia è difficile”. Maddalena ha così confermato la fine dell’amicizia con Elisabetta che è durata davvero tantissimi anni ma che purtroppo è finita. Le due avevano anche aperto insieme una palestra a Miami, dove entrambe vivevano.