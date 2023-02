La vita in diretta, Alberto Matano fa una confessione che nessuno si aspettava “Cosa ho fatto da ragazzo”

0 SHARES Condividi Tweet

A La vita in diretta è andato in onda un siparietto davvero molto simpatico che ha fatto divertire il pubblico italiano. Il conduttore ha fatto una confessione inaspettata.

Alberto Matano è il noto conduttore di Rai 1, il quale da diverso tempo è al timone della trasmissione La Vita in diretta, dove ha ottenuto un grandissimo successo. Il conduttore, nella giornata di ieri giovedì 2 febbraio 2023, ha avuto in studio diversi ospiti tra cui Barbara Alberti, Elisa Isoardi, Chiara Giallonardo, Luisella Costamagna e Salvo Sottile. Con alcuni di questi ha affrontato diversi argomenti, alcuni più importanti degli altri. Il conduttore ha parlato con loro di alcuni temi, tra cui il dormire in camere separate per tenere vivo l’amore o comunque provarci. Ne è venuto fuori un siparietto molto divertente.

La vita in diretta, siparietto simpatico e divertente in studio

Inevitabilmente, affrontando in studio a La vita in diretta il tema del dormire in camere separate per tenere vivo l’amore, si è parlato anche di età e la vincitrice di Ballando con le stelle, Luisella Costamagna avrebbe espresso il suo pensiero. “Da giovani si va a vivere insieme anche per andarsene da casa dei genitori”, avrebbe detto la giornalista. A quel punto, è intervenuto Matano il quale parlando di giovinezza ha detto “Da giovane io ricordo che facevo certe nottate”.

Alberto Matano e la battuta sulla giovinezza

Poi il conduttore avrebbe ancora aggiunto “Facevo certe nottate, e poi all’alba andavo a lavorare” aggiungendo anche che all’epoca faceva la radio. Matano però, affrontando questo discorso, avrebbe fatto una battuta facendo scoppiare a ridere tutti quanti. “Adesso, invece, se non dormo per un certo numero di ore… sono già uno zombie normalmente, figuriamoci cosa sarei se non dormissi!”. Insomma, un siparietto molto simpatico quello di Matano, che scherzando ha voluto dare un consiglio ai suoi ospiti, ovvero non parlare troppo di “giovinezza, perchè altrimenti si capisce che abbiamo una certa età”.

La battuta del conduttore a Salvo Sottile

A quel punto, Luisella sarebbe intervenuta dicendo “Siamo tutti freschi maggiorenni”. Continuando a scherzare, il conduttore avrebbe poi detto a Salvo Sottile, “Sei maggiorenne da qualche giorno”, riferendosi al fatto che abbia compiuto gli anni proprio l’altro ieri. Insomma, un siparietto davvero molto simpatico quello che si è venuto a creare nello studio de La vita in diretta e che sicuramente ha fatto tanto divertire il pubblico di Rai 1.