Fiorello un fiume in piena contro Pierluigi Diaco per il rimprovero alla signora Raffaella “Ha fatto l’inferno”

0 SHARES Condividi Tweet

Fiorello torna a lanciare una frecciatina a Pierluigi Diaco nel corso dell’ultima puntata di Viva Rai 2, il programma che va in onda tutti i giorni su Rai 2.

Si continua a parlare di Pierluigi Diaco, il conduttore di Bella Mà, il programma che va in onda ogni pomeriggio su Rai 2. Sappiamo bene che qualche giorno fa è accaduto praticamente un grande caos, dopo che in puntata il conduttore ha rimproverato un’anziana signora. Quest’ultima pare si fosse lasciata andare ad una frase “Che pa**e che siete“, e Diaco dopo averla sentito quelle parole sarebbe andato su tutte le furie, prendendosela con la signora e rimproverandola con brutti modi. Diaco è stato criticato da tanti, non soltanto semplici utenti web, ma anche da amici e colleghi. Proprio nella mattinata di oggi a parlare di lui è stato Fiorello, nella trasmissione Viva Rai 2. Ma cosa ha riferito?

Viva Rai 2, Fiorello e il consiglio a Biden

Nella mattinata di oggi, Fiorello ha condotto come sempre una puntata di VivaRai 2 che è stata molto interessante. Come di consueto, il conduttore avrebbe fatto la rassegna stampa ed in questa occasione ha lanciato una notizia che non tutti forse avevano avuto modo di leggere e sentire Sembrerebbe che ci sia al vaglio una proposta segreta di pace tra Russia ed Ucraina che dovrebbe cedere il 20% dei suoi territori a Putin.

Interviene il pensionato Ruggero e dice una parolaccia

A fare questa proposta pare che sia stato il Presidente degli Stati Uniti Biden. A questo punto, Fiorello si sarebbe chiesto per quale motivo Biden non si faccia gli affari fuori. “Biden, scusate, posso dire la mia? Ma perchè non ti fa il 20 per cento di …“, avrebbe detto Fiorello. La frase di Fiorello sarebbe stata terminata da Ruggero Del Vecchio, il pensionato che ha detto una parolaccia “Di caz** tuoi”, lasciando tutti senza parole.

La frecciatina di Fiorello a Diaco

Inevitabilmente Fiorello ha colto l’occasione per lanciare una frecciata a Pierluigi Diaco. “Ma sei impazzito? Scusate, cioè Diaco per molto meno nel suo programma ha fatto l’inferno. Io che dovrei fare? Ti dovrei dare il 41 bis?”. Dopo la battuta di Fiorello tutti sono scoppiati a ridere e sicuramente anche i telespettatori a casa che stavano seguendo la puntata.