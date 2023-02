Biagiarelli fa un torto alla Rai in diretta, Antonella Clerici lo rimprovera immediatamente

0 SHARES Condividi Tweet

Lorenzo Biagiarelli fa una battuta allo chef Gian Piero Fava a E’ sempre mezzogiorno e viene rimproverato dalla Clerici. Ma cosa è accaduto?

Lorenzo Biagiarelli è stato rimproverato nelle scorse ore da Antonella Clerici, proprio la conduttrice che invece lo ha supportato in questi mesi non proprio facili per lui. Ma per quale motivo la conduttrice di E’ sempre mezzogiorno se l’è presa con lui? Facciamo un pò di chiarezza e cerchiamo di capire che cosa è realmente accaduto.

E’ sempre mezzogiorno, il successo del programma di Antonella Clerici

Come sempre, è andata in onda ieri una nuova puntata di E’ sempre mezzogiorno, il programma condotto da Antonella Clerici che ogni giorno ospita diversi chef che arrivano da ogni parte d’Italia. Questi si cimentano nella preparazione di diversi piatti della tradizione culinaria dei vari luoghi dai quali provengono. Ebbene, proprio nel corso dell’ultima puntata è accaduto qualcosa di inatteso.

Biagiarelli fa una battuta e punzecchia Fava ma viene rimproverato dalla Clerici

Lorenzo Biagiarelli, noto chef che da tempo ormai è una delle presenze fisse del programma di Rai 1 , è stato rimproverato ad un certo punto dalla conduttrice. Lo chef avrebbe lanciato una frecciatina allo chef romano Gian Piero Fava. Lo chef avrebbe parlato della Roma, la squadra tifata da Fava, sottolineando come non abbia fatto una bella figura durante la partita di Coppa Italia giocata con la Cremonese. “Ieri la Roma ha fatto la Sampo con una grandissima Cremonese”, avrebbe detto Lorenzo cercando di provocare Fava. A rispondere però è stata Antonella Clerici la quale ha rimproverato lo chef.

Lo chef cerca di rimediare

“Noi ieri sera avevamo da fare e la partita non l’abbiamo vista”, avrebbe detto la Clerici. Una gelata inaspettata quella della Clerici, visto che proprio mentre andava in onda la partita su Canale 5, su Rai 1 veniva trasmessa una puntata di The voice senior condotto proprio da Antonella. Biagiarelli però avrebbe cercato di rimediare dicendo di non aver visto la partita ma di aver appreso la notizia dai giornali la mattina. Insomma, Biagiarelli pare avesse fatto arrabbiare la conduttrice, salvo poi cercare di rimediare.