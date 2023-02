Valeria Marini ripensa all’ex compagno ma lui la stronca “Doveva pensarci prima”

0 SHARES Condividi Tweet

Valeria Marini, su di lei torna a parlare l’ex compagno Patrick Baldassarri. La showgirl pare sia tornato a parlare di lei, stroncando la conduttrice. Ecco le sue parole.

Valeria Marini la conosciamo tutti per essere una delle showgirl più amate della televisione italiana. In questi ultimi tempi è stata parecchio presente in tv, visto che è stata una concorrenti di Tali e quali e poi ancora presente in diverse trasmissioni televisive. Ebbene, sembra proprio che di lei in questi ultimi giorni ne abbia parlato il suo ex compagno, Patrick Baldassarri, il quale ha rilasciato un’intervista molto interessante al settimanale Nuovo, svelando diversi dettagli della sua vita privata. L’uomo pare che abbia fatto delle rivelazioni piuttosto importanti.

Valeria Marini, parla il suo ex Patrick Baldassarri

Di Valeria Marini, in questi giorni ne ha parlato il suo ex compagno, con il quale la showgirl ha partecipato a Temptation Island. Ebbene, in questi giorni l’uomo ha rilasciato un’importante intervista al settimanale Nuovo, parlando della sua vita privata, ma anche della sua storia d’amore passata con la showgirl. In realtà è stato il giornalista del settimanale che ha fatto notare il fatto che la sua ex in una recente intervista ha rivelato di aver sbagliato a troncare la storia così di netto.

L’ex compagno di Valeria fa un’importante rivelazione

“Valeria doveva pensarci prima”, ha precisato l‘ex compagno di Valeria il quale ha anche precisato il fatto che siano stati entrambi a prendere la decisione di lasciarsi.“E’ stata una scelta condivisa quella di prendere due strade diverse…”, questo quanto aggiunto dall’ex compagno di Valeria Marini, Patrick Baldassarri. Quest’ultimo non ha di certo nascosto il fatto che con Valeria ci siano stati sempre alti e bassi, e che uno dei problemi principali sarebbe quello legato alla distanza.“Queste provocazioni hanno messo a dura prova il mio orgoglio…E così ci siamo allontanati…”, ha aggiunto Patrick il quale ha poi aggiunto che i rapporti con Valeria adesso sono molto buoni.

Patrick e il bene per Valeria

“So di poter contare sempre su di lei…”, ha aggiunto Patrick che ha fatto anche una rivelazione piuttosto importante.“Mi ha aiutato a superare quel momento difficile e doloroso della mia vita…”. Insomma, nonostante la loro storia sia finita, di certo il bene continua ad esistere.