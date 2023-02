Pierluigi Diaco spiazza Pierpaolo Pretelli: “Conduci tu perchè io faccio una tv patetica”

0 SHARES Condividi Tweet

Pierluigi Diaco ospita Pierpaolo Pretelli a Bella Mà e lo sfida offrendogli la conduzione di Bella Mà. Ecco cosa è accaduto in studio.

Pierluigi Diaco, il conduttore di Bella Mà in questi giorni è stato parecchio sotto i riflettori per quanto accaduto in puntata. Sappiamo bene che il conduttore ha rimproverato in diretta un’anziana signora la quale pare avesse detto una parolaccia, “Che pa**e”. Il suo atteggiamento è stato parecchio criticato, non soltanto da semplici utenti ma anche da diversi colleghi. Nella giornata di ieri, il conduttore ha ospitato in studio Pierpaolo Pretelli, l’ex gieffino e fidanzato di Giulia Salemi. Il conduttore sembra aver fatto una proposta a Pierpaolo, ma si è colto dell’ironia.

Pierluigi Diaco fa una proposta al suo ospite Pierpaolo Pretelli

Pierluigi Diaco nella giornata di ieri ha ospitato in studio a Bella Mà l’ex gieffino nonché fidanzato di Giulia Salemi, Pierpaolo Pretelli. Nelle scorse ore si è diffusa una notizia, lanciata da TvBlog, secondo la quale il conduttore di Bella Mà, avrebbe chiesto al suo ospite di condurre una puntata del suo programma. Ma come stanno davvero le cose?

Pierpaolo pronto a condurre Bella Mà?

Effettivamente, ad un certo punto dell’intervista, il conduttore di Bella Mà, avrebbe fatto una proposta al suo ospite, ma nelle sue parole si è colta molta ironia.“Mi piacerebbe che tu conducessi, io faccio l’ospite. Che ci vuole tanto a condurre, io faccio una tv patetica, paternalista, bacchettona”. Queste le parole di Diaco, che hanno colto di sorpresa Pierpaolo Pretelli che ha accettato e che quindi, per la prima volta sperimenterà la conduzione di un programma. Diaco avrebbe fatto un’altra battuta, facendo riferimento sempre agli attacchi che ha ricevuto sui social. “Io non ne ho haters. Non ho nessuno che parli male, parlano tutti bene di me”.

La lite tra Pierpaolo e Mara Venier

Ad ogni modo, nel corso dell’intervista poi l’ex gieffino sarebbe tornato a parlare della lite avvenuta con Mara Venier, quando lui faceva parte del cast di Domenica in. Pare che nello studio di Verissimo, qualche mese fa Pierpaolo parlando di Domenica in, l’avesse definito “vecchio”, parole che non sono piaciute affatto alla conduttrice che ha replicato con una serie di frecciatine e stoccate. Tra loro però adesso è tornato il sereno.“Battuta venuta male sicuramente. Quel periodo lì è stato uno dei più brutti degli ultimi tempi perché veramente con Mara c’è un rapporto di affetto e stima, ci siamo legati subito.”