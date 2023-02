Fiorello spiazza tutti: “Amicizie vere nel mondo dello spettacolo? Difficile per questo motivo”

0 SHARES Condividi Tweet

Fiorello ha rilasciato in questi giorni un’intervista a Chi, parlando di tanti argomenti e facendo una rivelazione che ha spiazzato tutti.

Il noto conduttore di Viva Rai 2, ovvero il grande showman di tutti i tempi Rosario Fiorello ha conquistato davvero tutti nel corso della sua carriera. La scorsa settimana ha portato in onda uno speciale di Viva Rai 2, dopo Festival trasmesso a tarda notte proprio subito dopo le serate della kermesse canora più importante d’Italia. Ad ogni modo, dallo scorso lunedì è tornato con la solita programmazione del suo programma, a partire dalle ore 7 del mattino. In questi giorni Fiorello si è raccontato e lo ha fatto ai microfoni del settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini. Ma cosa ha riferito?

Fiorello, grande successo con Viva Rai 2 dopo Festival

Fiorello, reduce da un grandissimo successo con Viva Rai 2, ovvero il programma condotto nella settimana di Sanremo a tarda notte, in questi giorni è tornato a parlare e lo ha fatto nel corso di un’intervista. Lo showman ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi, parlando di tanti argomenti. Sembra che in primis abbia riferito il fatto che nel mondo dello spettacolo “L’amicizia è importantissima, ma anche difficilissima”.

Il comico si racconta a Chi e parla delle amicizie nel mondo dello spettacolo

Ad ogni modo, lo showman ha poi poi aggiunto dell’altro.“Questo mondo in generale e quello dello spettacolo in particolare sono fatti di personalismi. Se facciamo questo mestiere è perchè abbiamo tutti una personalità un po’ egocentrica. Vogliamo stare al centro dell’attenzione, quindi non è facile instaurare amicizie vere”. Queste le parole dichiarate dallo showman più importante di sempre e più amato dagli italiani.

Le parole su Gianni Morandi e Amadeus

Fiorello ha confessato di avere davvero pochissimi amici e di tenersele strette queste poche persone. Parlando del Festival, sembra che Fiorello si sia focalizzato su Gianni Morandi, dicendo che quando c’è lui c’è di certo il buonumore. “Lui è l’Italia, inchioda le persone alla tv”, ha detto Fiorello. Il comico è anche molto amico di Amadeus, per il quale ha utilizzato da sempre parole di grande elogio. Effettivamente, visti i grandi risultati Amadeus è riuscito davvero a fare un “miracolo”, ottenendo ascolti e share mai registrati negli ultimi 10 anni.