Fiorello, duro sfogo che lascia tutti a bocca aperta: “Le mie giornate sono rovinate”

Il noto showman più famoso d’Italia si è raccontato nel corso di un’intervista rilasciata a Chi. Ma cosa ha rivelato?

Fiorello, il noto showman più famoso d’Italia e uno tra i più amati di sempre si è lasciato andare ad un’intervista molto interessante in questi giorni. Rosario, reduce dal grande successo ottenuto con Viva Rai 2 speciale Festival, è tornato con il suo programma nella fascia oraria originaria, ovvero a partire dalle ore 7.15, tutte le mattine come sempre su Rai 2. Nella settimana di Sanremo, invece, Fiorello è andato in onda subito dopo ogni serata, a notte fonda, ma nonostante questo ha portato a casa dei risultati davvero straordinari in termini di ascolti e share. Nel corso di un’intervista rilasciata da Fiorello a Chi, lo showman ha parlato della sua carriera e di tanti altri argomenti. Ma cosa ha riferito?

Fiorello, il famoso showman più famoso d’Italia si racconta

Fiorello, il noto showman più famoso e amato di tutti i tempi si è lasciato andare ad un’intervista molto interessante in questi giorni, per il settimanale Chi.“Il mio lavoro è bellissimo, ho grande passione, però mi mette troppa ansia. Ansia da prestazione, voglia di cercare sempre di fare meglio”. Queste le parole di Rosario Fiorello che ha parlato così del suo lavoro, lasciandosi andare ad una confessione inaspettata.

La confessione inaspettata di Rosario

Lo showman avrebbe poi proseguito con il suo sfogo dicendo “Se devo essere sincero la felicità per me è casa, casa e basta“. Per lui ormai, la vera felicità è poter stare a casa con la sua famiglia, disteso sul divano a vedere la tv e oziare. Nel corso della sua chiacchierata poi, pare che Fiorello si sia lasciato andare ad una confessione, dicendo di soffrire di ansia da prestazione e che tanto può contare sulla moglie Susanna che lo stimola a fare tante cose.

Ansia da prestazione, Fiorello racconta come è cambiata la sua vita

“Davanti a un’idea che non mi viene per la puntata, non riesco a godermi nulla del bello che c’è. Penso sempre a quell’idea che non mi viene… Niente la mia giornata è rovinata”. Queste le parole dichiarate ancora da Fiorello il quale vanta una carriera sicuramente ricca di tanti successi, fatta di tanti spettacoli, viaggi, serate. Adesso è tutto cambiato. “Amo il divano, l’ozio, andare a letto presto […] Adesso mi sveglio alle 4 del mattino”, ha concluso Fiorello.