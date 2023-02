Elodie e Emma Marrone a Sanremo, gelo dietro le quinte, cosa è accaduto

0 SHARES Condividi Tweet

Elodie e Emma Marrone, un tempo amiche si incontrano a Sanremo ma non ci calcolano minimamente dietro le quinte.

Elodie ed Emma Marrone si sono conosciute tanti anni fa ad Amici di Maria De Filippi, quando la cantante romana era un’allieva mentre la vincitrice del talent era la sua coach. Per un pò di tempo, una volta finito il programma, le due hanno continuato a collaborare, poi improvvisamente qualcosa si è rotto. Adesso, a distanza di qualche anno le due hanno condiviso il backstage proprio nella serata delle cover al Festival di Sanremo, ma non ci sarebbe stato proprio alcun contatto tra le due. Qualcuno, presente alla scena, ha riferito di una grande tensione tra le due, che non si sono minimamente calcolate.

Elodie e Emma Marrone si incontrano al Festival di Sanremo, è gelo tra le due

Elodie ed Emma Marrone per diverso tempo sono state molto vicine e parliamo di diversi anni fa, quando la cantante romana era un’allieva della scuola più ambita d’Italia. Le due si sono incontrate a distanza di un pò di tempo proprio in occasione del Festival di Sanremo, dove Elodie ha preso parte come cantante in gara, mentre Emma è stata ospite della serata delle cover duettando con Lazza.

Le due dietro le quinte non si sono proprio calcolate

Stando a quanto riferito dal settimanale Chi, le due non si sarebbero proprio calcolate dietro le quinte. Visto il loro passato, nessuno pare si immaginasse questo gelo tra le due, eppure così è stato. Come abbiamo già avuto modo di anticipare, ad Amici 15, Emma è stata la coach di Elodie e l’ha supportata davvero tanto, sia dentro la scuola che fuori. Hanno anche condiviso la casa per un pò di tempo, poi tutto ad un tratto le loro strade si sono divise.

Qual è il motivo di questo gelo?

Pare che Elodie avesse in mente per lei altri progetti e così ha interrotto la collaborazione con Emma. Di conseguenza, si è anche interrotto il loro rapporto d’amicizia. Poco tempo fa, però, la stessa Elodie aveva parlato di buoni rapporti con Emma, dunque se così fosse perchè questo gelo dietro le quinte del Festival di Sanremo?