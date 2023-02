Storie Italiane, Albano fuori di sè: “Me la pagherà”

0 SHARES Condividi Tweet

Albano Carrisi fa una rivelazione piuttosto inaspettata a Storie Italiane e poi si lascia andare ad una minaccia. Ma cosa è accaduto?

Eleonora Daniele è andata in onda con una nuova puntata di Storie italiane, il programma che piace tanto agli italiani e che ha riscosso davvero un grandissimo successo. Nel corso della puntata di oggi, la conduttrice ha avuto modo di intervistare il grande Albano, che è stato uno dei protagonisti indiscussi di questo Festival di Sanremo 2023. Il cantante di Cellino San Marco pare che abbia rilasciato una grande intervista, parlando della sua vita privata e della sua performance al Festival, dove si è esibito insieme a Gianni Morandi e Massimo Ranieri. Poi ad un certo punto ha fatto una rivelazione davvero inaspettata.

Eleonora Daniele a Storie italiane intervista Albano Carrisi

Eleonora Daniele nella giornata di oggi a Storie Italiane ha ospitato il cantante di Cellino San Marco, il quale ha parlato della sua vita privata ma anche della sua carriera. Inevitabilmente il cantante ha parlato del Festival di Sanremo e della sua esibizione sul palco dell’Ariston, dove per la prima volta ha duettato con Gianni Morandi e Massimo Ranieri.

La confessione inaspettata di Albano

Ad un certo punto però, Albano ha fatto anche una confessione inaspettata, dicendo di non avere proprio un buon ricordo dell’ultima edizione del Festival al quale ha preso parte come cantante in gara. “E” stato il mio Sanremo più amaro”, ha detto il cantante di Cellino San Marco che a distanza di anni non riesce proprio a dimenticare questa brutta esperienza. Ci riferiamo al Festival di Sanremo 2017 ed a tal riguardo avrebbe lanciato una frecciatina piuttosto velenosa nei confronti della Giuria di qualità.“Una decisione che non depone a favore della Giuria di qualità…”, riferendosi alla sua eliminazione senza possibilità di prendere parte alla finale.

La “minaccia” del cantante di Cellino San Marco

A quel punto è intervenuta la conduttrice, dicendo che di certo può capitare che in una gara non si possa proprio piacere a tutti. Ad ogni modo, l’artista avrebbe aggiunto qualcosa di molte forte, dicendo che quella giuria di qualità “me la dovrà pagare in qualche modo”. Insomma, parole molto dure quelle di Albano che ha comunque ricordato che non è una minaccia “io lascio fare sempre al mio amico lassù”.