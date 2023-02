Pomeriggio 5, Barbara D’Urso non usa mezzi termini e gela l’ospite: “Attenta a quello che dici”

0 SHARES Condividi Tweet

Caos a Pomeriggio 5, dopo l’intervento di un’ospite che ha fatto una rivelazione shock. Barbara D’Urso costretta ad intervenire.

Barbara D’Urso è una nota conduttrice, la quale di certo non ha bisogno di alcuna presentazione. E’ da anni al timone di una trasmissione molto interessante e tanto seguita dal pubblico italiano, ovvero Pomeriggio 5 che va in onda proprio su Canale 5. La conduttrice nella giornata di ieri ha condotto una nuova puntata del suo programma, ma purtroppo è accaduto qualcosa di spiacevole. Una sua opinionista, in collegamento è intervenuta e si è mostrata contraria a quanto stesse accadendo in studio. Ma cosa è successo?

Barbara D’Urso, è caos in studio a Pomeriggio 5

Barbara D’Urso nelle scorse ore ha condotto una nuova puntata di Pomeriggio 5, il programma noto di Canale 5 che ha un grande successo ormai da diversi anni. Nella seconda parte della puntata di ieri, la conduttrice ha affrontato un argomento molto delicato con i suoi ospiti. Ad un certo punto, Barbara si è collegata con una ragazza che ha fatto una rivelazione piuttosto particolare. La giovane avrebbe confessato di aver deciso diversi anni fa di togliersi le tube, per evitare di diventare madre oltre che per superare alcuni blocchi nell’intimità. Dopo la rivelazione dell’ospite, in studio è calato il gelo.

Rivelazione shock dell’ospite, interviene l’opinionista

Una opinionista di Pomeriggio 5, ha subito preso la parole, dicendo di rispettare la decisione della donna, ma ha anche fatto una precisazione. Ebbene, l’opinionista in questione, Arianna David ha voluto sottolineare il fatto che di certo non bisogna far passare un messaggio sbagliato, visto che la trasmissione va in onda nel pomeriggio, quando all’ascolto ci sono tante donne ed anche molto giovani.

Interviene Barbara e fa un’importante precisazione

“Lei è in tv che sta lanciando un messaggio a tante ragazze che potrebbero fare il suo stesso percorso…”, queste le parole della David. A seguire è intervenuta Enrica Bonaccorti che ha contraddetto l’opinionista, dicendo che l’ospite in fondo ha solo raccontato la sua esperienza. In questo clima così teso è intervenuta poi la stessa Barbara, la quale ha voluto fare una precisazione.“Arianna tu sai bene che io sono molto attenta ai messaggi che passano dalla trasmissione che io conduco…Non sta passando nessun messaggio…”, ha precisato la conduttrice.