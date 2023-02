La vita in diretta, Alberto Matano ad Alessia Marcuzzi: “A questa domanda non ti posso rispondere”

0 SHARES Condividi Tweet

Alberto Matano ospita Alessia Marcuzzi a La vita in diretta. La conduttrice di Boomerissima fa un’importante precisazione.

Dopo una settimana di programmazione speciale di La vita in diretta direttamente da Sanremo, Alberto Matano da lunedì 13 febbraio è tornato nel suo studio di Roma. In questi giorni il conduttore ha ospitato come sempre grandi personaggi del mondo dello spettacolo e della televisione italiana. Proprio nella puntata di ieri, andata in onda il giorno di San Valentino, Matano ha ospitato seppur in collegamento Alessia Marcuzzi. Quest’ultima è stata una delle protagoniste del Festival, seppur indirettamente, visto che ha preso parte a Viva Rai 2 speciale Festival, al fianco di Fiorello. Durante il suo collegamento, Alessia ha fatto delle rivelazioni piuttosto importanti ed è anche apparsa parecchio emozionata.

La vita in diretta, Alberto Matano ospita in collegamento Alessia Marcuzzi

Alberto Matano a La vita in diretta ha ospitato nella giornata di ieri, seppur in collegamento, Alessia Marcuzzi, reduce da un grande successo con Viva Rai 2 speciale Sanremo, dove ha lavorato al fianco di Fiorello. Alessia, nel corso della puntata di ieri de La vita in diretta, ha lanciato l’appuntamento con Boomerissima, il suo programma, che si è concluso proprio ieri sera. Alberto Matano, non ha potuto non fare ad Alessia qualche domanda su Sanremo, chiedendo quale sia stato per lei il momento più emozionante di questa edizione che si è appena conclusa.

La Marcuzzi in difficoltà dopo la domanda di Matano

La conduttrice è apparsa parecchio in difficoltà nel rispondere a questa domanda, perchè pare che non avesse un momento nello specifico.“Diciamo che, in generale, mi sono piaciuti i momenti in cui i cantanti hanno ringraziato i loro genitori”, questo quanto dichiarato dalla Marcuzzi che ha anche fatto una precisazione. “A Sanremo, come alla Notte degli Oscar, quando qualcuno ringrazia i propri familiari, io ho la lacrima che scende dopo un secondo“. “Queste ancora le parole della conduttrice di Boomerissima che ha aggiunto che di momenti che ha preferito in realtà, ce ne sono stati tanti. “Questa, comunque, è una domanda con la quale mi cogli impreparata” , ha dichiarato la conduttrice di Boomerissima.

La precisazione di Matano che ricorda l’appuntamento con Boomerissima

“Se mentre parliamo mi verrà in mente qual è stato il mio momento preferito, te lo dirò”, ha dichiarato Alessia. A quel punto anche Matano ha sottolineato il fatto che anche lui avrebbe difficoltà a rispondere a questa domanda. “In effetti, se dovessi chiederlo tu a me, ti direi che per me ce ne sono stati troppi di momenti preferiti”, ha dichiarato ancora Matano. Quest’ultimo ha poi ricordato a tutti il suo appuntamento con Boomerissima. “La gente mi ferma per strada e si dice sorpresa di avermi visto ballare nel tuo programma, sono tutti abituati a vedermi qui quasi freezato”, ha concluso Matano.