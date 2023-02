La vita in diretta, Albano mai visto così, dice la sua con toni molto duri, interviene Matano

0 SHARES Condividi Tweet

Albano Carrisi interviene a La vita in diretta, attacco duro al suo collega che sul palco dell’Ariston ha distrutto tutta la scenografia.

Ospite della puntata di ieri de La vita in diretta lui, Alberto Matano il quale è stato uno dei protagonisti del Festival di Sanremo 2023. Il cantante di Cellino San Marco, infatti, è stato ospite della kermesse canora più importante d’Italia, esibendosi insieme a Gianni Morandi e Massimo Ranieri. Nel corso della sua ospitata nello studio di Matano, il cantante di Cellino San Marco ha parlato abbondantemente del Festival di Sanremo ed ha anche fatto delle importanti precisazioni.

Alberto Matano a La vita in diretta ospita Albano Carrisi

Il cantante di Cellino San Marco duro nei confronti di Blanco

“Che differenza c’è tra il Sanremo che hai vissuto tu e quello di quest’anno, con tutti questi giovani in gara?”. Questa è una delle domande che ha posto Matano al cantante di Cellino, il quale ha risposto “La butto sul ridere… mai nessuno aveva rovinato dei fiori su quel palco: ecco la differenza”. Il cantante di Cellino sarebbe andato avanti, aggiungendo dell’altro. “Forse Blanco vede sempre i video delle nuove canzoni, con questa voglia di distruzione, o si distruggono le macchine, o ci sono case che saltano in aria. Secondo me, ma magari mi sbaglio, ha voluto fare il giovane, essendolo…”, ha dichiarato il cantante di Cellino. Quest’ultimo ha anche aggiunto dicendo che molto probabilmente Blanco ha voluto fare quello che si vede nei video delle sue canzoni, purtroppo però ha sbagliato luogo, sbagliato anche zona perdendo un’occasione per poter fare il cantante.

Matano interviene sulla questione, Albano si scaglia contro il giovane cantante

Albano ha ribadito che Sanremo è il Festival della canzone italiana. Subito dopo è arrivato anche il commento di Matano che avrebbe detto “Poco prima Blanco aveva ricevuto un sacco di applausi per aver vinto, lo scorso anno, in coppia con Mahmood, eppure pochi minuti dopo ha combinato quel disastro…”. Albano è stato molto duro nei confronti di Blanco, aggiungendo ancora “Non si tocca Sanremo! Sai che negli anni Settanta avevano addirittura tolto le telecamere, trasmettendolo solo via radio?” .Insomma, un intervento molto duro quello di Albano.