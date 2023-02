Chiara Francini, dopo il monologo Nancy Brilli la umilia sui social: “Brutta copia”

0 SHARES Condividi Tweet

Nancy Brilli in queste ore ha condiviso sui social un post molto duro su Chiara Francini e il monologo portato sul palco dell’Ariston. Ecco cosa ha detto l’attrice.

Chiara Francini al centro delle critiche e delle polemiche. Ebbene si, dopo il Festival di Sanremo sembra che l’attrice abbia ricevuto diversi attacchi, soprattutto dopo il monologo portato sul palco dell’Ariston. La co-conduttrice della quarta serata sicuramente non si è fatta trovare impreparata ed ha portato avanti questa avventura in modo davvero egregio. Eppure, non tutti hanno apprezzato il suo monologo. In queste ore a parlare è stata Nancy Brilli, la quale ha bocciato le parole della sua collega e pare che abbia anche parlato di “brutta copia”. Ma cosa ha detto nel dettaglio?

Chiara Francini al Festival di Sanremo non convince

Chiara Francini è stata una delle protagoniste indiscusse di questo Festival di Sanremo e su questo non c’è proprio alcun dubbio. Da tanto tempo annunciata la sua partecipazione alla kermesse più importante d’Italia, Chiara non ha deluso le aspettative dei suoi fan. Ad ogni modo, sono stati in tanti a scagliarsi contro di lei e soprattutto a non aver apprezzato il suo monologo. Una tra tutte Nancy Brilli nelle scorse ore ha bocciato le parole della sua collega ed ha utilizzato delle parole abbastanza dure, definendola “una brutta copia”.

Nancy Brilli attacca l’attrice e il suo monologo

Poi l’attrice ha fatto un paragone, che forse è sembrato davvero troppo, perchè ha messo a confronto il monologo della Ferragni con Lettera a un bambino mai nato di Oriana Fallaci. L’attrice ha portato avanti questa polemica pubblicando un post su Instagram.“Qui c’è un ragionamento serio, un pensiero coerente, una totale mancanza di falsità, com’era nel suo stile”, ha scritto Nancy che poi ha aggiunto l’immagine di copertina di Lettera a un bambino mai nato.

L’attrice paragona il monologo della Francini al libro della Fallaci

“L’ Oriana era pensiero superiore, che piaccia o no. Le brutte copie sono solo brutte copie. E paracule. E io mi sono stufata”. Queste le parole dell’attrice che ha attaccato in modo piuttosto pesante la Francini. La Brilli sostiene che Chiara abbia copiato, ed anche male, uno dei libri italiani più venduti di sempre.”Che messaggio deve passare? Chi è indiscutibilmente grande maestro televisivo sostiene che servisse una simile quota di svampitezza. Peccato, avevo stima”, ha aggiunto ancora Nancy convinta che tutto sia stato organizzato dagli autori e non proprio da lei.